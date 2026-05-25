GZSZ-Katrin völlig genervt: Macht sie den nächsten Deal kaputt?

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " kracht es mal wieder in der Agentur. Ausgerechnet Katrin könnte es sich jetzt mit einer Kundin verderben.

Laura (l.) feuerte Alicia (r.) zunächst wegen des Fehlers. © RTL / Rolf Baumgartner

"Female³" ist längst krisengeschüttelt und steht seit Monaten massiv unter Druck: Alice sorgte für einen handfesten Eklat. Ihre Kampagne "Hauptstadtbrause" basierte unbewusst auf einer bestehenden Idee. Daraufhin flatterte eine US-Klage wegen Urheberrechtsverletzung ins Haus und die Projektmanagerin war ihren Job los.

Seitdem kämpft das Team um neue Aufträge und Stabilität. Alicia wollte sich zuletzt sogar unter falschem Namen wieder bei "Female³" einschleusen, weil Katrin dringend Verstärkung braucht.

Wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt, droht nun der nächste Rückschlag. Auslöser ist eine Kundin, die mit Kleinkind zum Termin erscheint.

"Die schlanke Firmenstruktur", beginnt Katrin ihren Pitch, während ihr die Gesichtszüge entgleisen, nur um direkt vom lauthals schreienden Baby unterbrochen zu werden. Diese gebe "bei der Budgetierung einen gewissen Spielraum", setzt sie erneut an, doch weiter kommt sie nicht. Alice erkundigt sich, was das Kind habe. Schnell wird klar, dass die Windel voll ist.

"Sie haben hier nicht zufällig einen Wickeltisch?", möchte die Kundin daraufhin wissen. Die Projektmanagerin verneint, zeigt sich aber hilfsbereit: Sie will der Frau den Weg zu den Waschräumen erklären – ein Angebot, was die Kundin dankbar annimmt.