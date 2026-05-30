Hat dieser GZSZ-Star Zoe auf dem Gewissen? "Sie zahlen oder Sie fliegen auf!"
Berlin - Ein Kiez sucht einen Mörder! Der Tod von Zoe beschäftigt die GZSZ-Fans schon seit Wochen und wird das auch die nächsten noch tun. Derweil dreht sich das Rad der Verdächtigen kräftig weiter.
Laura sitzt schon im Knast. Ihr falsches Alibi ist Zoes Erzfeindin dermaßen um die Ohren geflogen. Sie beteuert zwar ihre Unschuld, aber wer wird ihr schon glauben? Zu viele Indizien sprechen gegen sie.
Pikant: Ausgerechnet Katrin, ihre Ex-Feindin, Geschäftspartnerin und gute Freundin ihrer Mutter Yvonne, lieferte die brünette Beauty ans Messer.
Aus gutem Grund? Will sie den Verdacht nur von sich ablenken? Wie die GZSZ-Vorschau bereits zeigte, dürfte Katrin langsam aber sicher auch bei den Buchmachern hoch im Kurs stehen: Die taffe Geschäftsfrau wird erpresst!
"50.000 wie vereinbart", kommt der Vollbart-Gangster in der Agentur gleich auf den Punkt. Gerners Partner in Crime hat aber nicht das erste Mal einen zwielichtigen Typen vor sich stehen. Sie bleibt wie gewohnt kühl: "Ich schulde ihnen gar nichts!"
So leicht will er es ihr aber nicht machen. Dann wird es höchst interessant: "Zoe Lopez ist tot oder etwa nicht? Sie zahlen oder Sie fliegen auf", stellt er Katrin vor die Wahl.
GZSZ: Katrin wird erpresst, doch was steckt dahinter?
Bislang ist Katrin nicht gerade als Tatverdächtige Nummer eins aufgefallen, konzentrierten sich doch die Ermittlungen vor allem auf Jo Gerner, seine Tochter Matilda oder eben auf Laura.
Klar ist aber: Auch Katrin hat ein Geheimnis. Ansonsten würde kein Erpresser auftauchen. Auch wenn sich die gefühlskalte Business-Lady weiterhin nicht beeindrucken lässt.
"Wollen sie zur Polizei? Dann gehen sie aber als Erstes ins Gefängnis", stellt die Powerfrau klar. Doch ob sich der Erpresste so leicht abwimmeln lässt und Katrin es tatsächlich darauf ankommen lassen will, wird sich zeigen. Immerhin hat auch sie ein Motiv, musste doch auch Katrin im Townhouse durch Zoes Todesfalle um ihr Leben fürchten.
Noch müssen sich die GZSZ-Fans in Geduld üben. Wer die Ex-Agentin tatsächlich auf dem Gewissen hat, wird erst in den nächsten Wochen aufgelöst - in einer Doppelfolge am 22. Juni. Bis dahin werden wohl noch einige Wendungen auf die Zuschauer zukommen.
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Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner