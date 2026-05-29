Ist ER am Ende Zoes Mörder? GZSZ-Urgestein kündigt Abschied an
Berlin - Diese Nachricht schlägt ein, wie eine Bombe: Am Freitag hat RTL bekannt gegeben, dass ein absolutes Serien-Urgestein bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" Schluss macht!
Felix von Jascheroff (43) wird nach mehr als einem Vierteljahrhundert auf eigenen Wunsch bei der beliebten Daily Soap aussteigen, um sich neuen beruflichen Projekten zu widmen!
"Der Abschied von GZSZ fällt mir natürlich nicht leicht, denn die Serie und das Team sind wie eine Familie für mich", betont der Schauspieler in einem RTL-Interview.
Der 43-Jährige ist seit dem ersten Auftritt seiner Figur John Bachmann am 25. Juli 2001 in Episode 2277 fester Bestandteil der Vorabendserie, in der er den Halbbruder der Höfer-Zwillinge Emily und Philip verkörpert.
Damit ist Jascheroff aktuell der dienstälteste GZSZ-Darsteller nach Wolfgang Bahro (65), der bereits seit 1993 als Hans-Joachim Gerner über die TV-Bildschirme flimmert.
Zurzeit steckt Bachmann mitten in der Crime-Story rund um den Mord an Zoe, mit der er eine gemeinsame Tochter hat. Seine Frau Laura sitzt als Hauptverdächtige in Untersuchungshaft. Besteht ein Zusammenhang zwischen der Handlung und seinem Abschied?
Abschied von Felix von Jascheroff hat mit Mord an Zoe zu tun
Das darf der Berliner freilich noch nicht verraten, aber er freue sich, "dass wir den Zuschauerinnen und Zuschauern zum Abschied aktuell mit der Geschichte um Zoes Tod und im weiteren Verlauf eine absolute Spitzenstory bieten werden", kündigt er an.
Und dabei wird seine Figur offensichtlich im Mittelpunkt des Interesses stehen, denn es handelt es sich um "eine richtig große Geschichte, die meiner Rolle und den vielen Jahren gerecht werden wird", lässt der GZSZ-Star aufhorchen.
Ganz so schnell wird Felix dem Kolle-Kiez dann aber doch nicht den Rücken kehren - es ist quasi ein langer Abschied, der erst für Anfang des kommenden Jahres geplant ist. Aufgrund der Vorlaufzeit bei den Dreharbeiten wird John also voraussichtlich noch bis weit ins Jahr 2027 hinein, zu sehen sein.
Jetzt beginnt für den Club-Besitzer aber erst einmal ein emotionaler Albtraum, denn er muss um seinen guten Ruf und sogar seine Freiheit kämpfen, da auch er aufgrund seiner Vorgeschichte mit dem Mordopfer ins Visier der Ermittler gerät.
Wer am Ende der Mörder oder die Mörderin sein wird, erfährst Du am 22. Juni ab 19.40 Uhr in einer Doppelfolge bei RTL oder bereits eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner