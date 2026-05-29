Ist ER am Ende Zoes Mörder? GZSZ-Urgestein kündigt Abschied an

Berlin - Diese Nachricht schlägt ein, wie eine Bombe: Am Freitag hat RTL bekannt gegeben, dass ein absolutes Serien-Urgestein bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " Schluss macht!

Felix von Jascheroff (43) hat überraschend seinen Abschied bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" angekündigt. © RTL / Anna Riedel

Felix von Jascheroff (43) wird nach mehr als einem Vierteljahrhundert auf eigenen Wunsch bei der beliebten Daily Soap aussteigen, um sich neuen beruflichen Projekten zu widmen!

"Der Abschied von GZSZ fällt mir natürlich nicht leicht, denn die Serie und das Team sind wie eine Familie für mich", betont der Schauspieler in einem RTL-Interview.

Der 43-Jährige ist seit dem ersten Auftritt seiner Figur John Bachmann am 25. Juli 2001 in Episode 2277 fester Bestandteil der Vorabendserie, in der er den Halbbruder der Höfer-Zwillinge Emily und Philip verkörpert.

Damit ist Jascheroff aktuell der dienstälteste GZSZ-Darsteller nach Wolfgang Bahro (65), der bereits seit 1993 als Hans-Joachim Gerner über die TV-Bildschirme flimmert.

Zurzeit steckt Bachmann mitten in der Crime-Story rund um den Mord an Zoe, mit der er eine gemeinsame Tochter hat. Seine Frau Laura sitzt als Hauptverdächtige in Untersuchungshaft. Besteht ein Zusammenhang zwischen der Handlung und seinem Abschied?