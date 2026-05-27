Wer hat Zoe ermordet? GZSZ-Krimi endet mit großem Knall
Berlin - Wer hat Zoe ermordet? Diese Frage beschäftigt die Fans von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" jetzt schon seit geraumer Zeit und das wird vorerst auch noch so bleiben.
Denn die Crime-Story steuert bislang nur langsam auf ihren Höhepunkt zu. Dieser soll dann schließlich am 22. Juni 2026 erreicht werden, wenn die Frage nach der Mörderin oder dem Mörder der Ex-Agentin in einer Doppelfolge geklärt wird, wie RTL am Mittwoch ankündigte.
Für das Serien-Event verspricht der TV-Sender "Hochspannung, emotionale Ausnahmezustände und einen der packendsten GZSZ-Momente des Jahres".
Bis dahin können sich die Zuschauer weiterhin auf rätselhafte Wendungen und falsche Fährten gefasst machen, und zwar nicht nur in der Daily Soap selbst, sondern auch auf den diversen Social-Media-Plattformen.
Aktuell sitzt Laura als Hauptverdächtige im Knast, denn die Beweislast ist erdrückend: Sie geriet vor Zoes Tod in eine handfeste Auseinandersetzung mit ihrer Erzfeindin, ihre Fingerabdrücke sind auf der Mordwaffe und ihre DNA unter Zoes Fingernägeln. Zudem ist ihr Alibi dank Katrin und Jo Gerner mit einem großen Knall geplatzt.
Nichtsdestotrotz beginnen Toni und Schmitti an ihrer Schuld zu zweifeln, aber wer kommt sonst noch infrage?
Kann Toni den Fall trotz Befangenheit aufklären?
Da wäre natürlich Gerner, der schon lange eine Fehde mit Zoe hatte und sich auch schützend vor Yvonne und seine eigene Familie stellen wollte. Und er ist selbst im Besitz einer Pistole, die aber keine ballistische Übereinstimmung mit der Mordwaffe ergab.
Auch Yvonne rückt in den Fokus der Ermittlungen und sie ist auch bei den GZSZ-Fans die Tatverdächtige Nummer eins. Hat sie zur Waffe gegriffen, um ihre Tochter und sich selbst vor der skrupellosen Ex-Killerin zu schützen?
Bevor die Ermittler diese Frage beantworten können, geraten die Ereignisse endgültig außer Kontrolle und gut gehütete Geheimnisse drohen, ans Licht zu kommen. Dabei muss sich Toni selbst fragen, ob sie nicht längst befangen ist.
Aber auch nach der Auflösung geht's im Kiez weiter hoch her mit einem "Sommer der Entscheidungen, in dem neben dem Crime-Case auch Liebe, Familie, Comedy und der Gerner-Clan wieder stärker in den Fokus rücken", heißt es in der Ankündigung. Dann wird auch Sebastian Fitzek (54) in einer Gastrolle zu sehen sein.
Die GZSZ-Doppelfolge läuft am 22. Juni ab 19.40 Uhr bis in die Primetime hinein bei RTL und wird wie üblich eine Woche vorab auf Abruf bei RTL+ zu sehen sein.
Titelfoto: RTL / Anna Riedel