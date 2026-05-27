Wer hat Zoe ermordet? GZSZ-Krimi endet mit großem Knall

Berlin - Wer hat Zoe ermordet ? Diese Frage beschäftigt die Fans von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " jetzt schon seit geraumer Zeit und das wird vorerst auch noch so bleiben.

Ein Mord, viele Verdächtige und Toni (r.) sucht weiter nach der oder dem Schuldigen. © RTL / Anna Riedel

Denn die Crime-Story steuert bislang nur langsam auf ihren Höhepunkt zu. Dieser soll dann schließlich am 22. Juni 2026 erreicht werden, wenn die Frage nach der Mörderin oder dem Mörder der Ex-Agentin in einer Doppelfolge geklärt wird, wie RTL am Mittwoch ankündigte.

Für das Serien-Event verspricht der TV-Sender "Hochspannung, emotionale Ausnahmezustände und einen der packendsten GZSZ-Momente des Jahres".

Bis dahin können sich die Zuschauer weiterhin auf rätselhafte Wendungen und falsche Fährten gefasst machen, und zwar nicht nur in der Daily Soap selbst, sondern auch auf den diversen Social-Media-Plattformen.

Aktuell sitzt Laura als Hauptverdächtige im Knast, denn die Beweislast ist erdrückend: Sie geriet vor Zoes Tod in eine handfeste Auseinandersetzung mit ihrer Erzfeindin, ihre Fingerabdrücke sind auf der Mordwaffe und ihre DNA unter Zoes Fingernägeln. Zudem ist ihr Alibi dank Katrin und Jo Gerner mit einem großen Knall geplatzt.

Nichtsdestotrotz beginnen Toni und Schmitti an ihrer Schuld zu zweifeln, aber wer kommt sonst noch infrage?