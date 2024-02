GZSZ: Gerner und Yvonne geraten aneinander! "Dafür ist es zu spät"

Yvonne kommen Zweifel an dem gemeinsamen Plan mit Jo Gerner, um Pflegesohn Lukas (r.) nicht an seine leibliche Mutter zu verlieren. © RTL / Rolf Baumgartner

Seit einigen Monaten lebt Eva Ruess' Sohn bei seiner Pflegefamilie. Nach anfänglichen Zweifeln ist der Jugendliche schneller als gedacht Gerner ans Herz gewachsen und der Anwalt entwickelte alsbald väterliche Gefühle.

Es war jedoch abzusehen, dass dies nur ein Glück auf Zeit sein würde. Eva, die wegen psychischer Probleme in eine Klinik kam, befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Obwohl Lukas bereits eine Privatschule in Berlin besucht und die Stadt nicht verlassen will, soll er mit seiner Mutter in den Schwarzwald ziehen.

Sie will dort nach ihrer bevorstehenden Entlassung mit ihm einen Neuanfang wagen. Um seiner Mutter beizustehen, willigt Lukas schweren Herzens und gegen seinen Wunsch zu bleiben ein - was Gerner und Yvonne emotional an die Substanz geht.

Als ihr dann wieder das Sorgerecht zugesprochen sorgen wird, schiebt der durchtriebene Anwalt dem mit einer Intrige einen Riegel vor.

Er erpresst den zuständigen Psychologen zu einem gefälschten Gutachten, das zu seinen Gunsten ausfällt. Der Plan scheint zunächst aufzugehen, dass Eva das Sorgerecht für Lukas vorerst nicht zurückbekommt und er in Berlin bleiben kann.

Die GZSZ-Vorschau zeigt bereits, wie sich Gerner und Yvonne in die Haare kriegen. "Jo, wir machen einen Fehler!", eröffnet sie ihrem Ex-Mann beim Betreten des Büros. Yvonne habe mit Lukas und seiner Mutter gesprochen: "Die beiden haben sich das gut überlegt. Wir müssen akzeptieren, dass Lukas mit in den Schwarzwald will."