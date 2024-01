Nächster GZSZ-Abgang droht: Wagt ER einen Neufang?

Yvonne (2.v.r.) und Joachim (r.) sind erleichtert, als Eva (l.) und Lukas (2.v.l.) wieder auftauchen. © RTL / Rolf Baumgartner

Von Anfang an war klar, dass Oliver Szerkus (20) nur eine Gastrolle in der Daily Soap ausfüllen wird. Dass er allerdings so schnell schon wieder aus Berlin verschwinden könnte, ist für viele Fans sicherlich schade.

Denn seine Figur Lukas hat sich eigentlich gerade erst so richtig im Kolle-Kiez eingelebt und harmoniert immer besser mit seinen Pflegeeltern Yvonne und Joachim.

Der hat ihm gerade einen Platz in einer renommierten Privatschule besorgt und sein Ziehsohn freut sich schon sehr auf den Schulwechsel.

Allerdings taucht genau in diesem Moment seine Mutter wieder auf und Lukas' Neuanfang könnte sich jetzt nicht nur auf einen Schulwechsel beziehen, wie der exklusive vierte Teil der GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Als der Schüler plötzlich verschwunden ist, sind die Sorgen bei seinen Pflegeeltern groß, gleiches gilt für die Erleichterung, als er wenig später wieder auftaucht - vorerst.