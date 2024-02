GZSZ-Gerner zeigt wieder sein fieses Gesicht: "Das ist Erpressung!"

Berlin - Jo Gerner will sich bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " im Kampf um das Sorgerecht für seinen Pflegesohn Lukas nicht so einfach geschlagen geben und wendet wieder einmal zweifelhafte Methoden an.

Yvonne und Joachim (M.) wollen das Sorgerecht für Lukas nicht kampflos aufgeben. © RTL / Rolf Baumgartner

Dafür hat er dieses Mal sogar einen Freibrief von Yvonne erhalten, die seine fiesen Machenschaften sonst eigentlich immer scharf verurteilt hatte.

Doch auch sie will verhindern, dass Lukas ihnen wieder weggenommen wird. Seine leibliche Mutter Eva Ruess will mit ihrem Jungen aus Berlin wegziehen, um im Schwarzwald einen kompletten Neuanfang zu wagen.

Die psychisch kranke Erziehungsberechtigte handelt in den Augen der Pflegeeltern aber nur in ihrem eigenen Interesse. Und da er seiner Mutter nicht das Herz brechen will, entschließt sich Lukas wieder einmal, seine Bedürfnisse unterzuordnen, obwohl er sich gerade erst so richtig im Kolle-Kiez eingelebt hat.

Das will Joachim mit allen Mitteln verhindern und tritt an den Therapeuten von Eva heran. Wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt, will der Anwalt den Psychiater dazu bringen, seine Diagnose abzuändern.

"Sie ist psychisch noch lange nicht in der Lage, sich angemessen um ihren Sohn zu kümmern", legt Jo ihm nah, woraufhin sein Gegenüber darauf beharrt, dass er ihm die medizinische Expertise überlassen solle.