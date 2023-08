GZSZ: John und Laura treffen zum ersten Mal wieder aufeinander!

Dann kommt der große Augenblick, nach dem sich der Mauerwerk-Boss so gesehnt hat. "John", hört er eine weibliche Stimme seinen Namen flüstern. Doch als er umschaut, ist keine Menschenseele zu sehen.

John steht in einem Park vor einem Hotel, schaut sich nervös um und hält Ausschau nach seiner totgeglaubten großen Liebe.

Zwei Monate des Bangens, des Zaudern und der Ungewissheit haben für John ein Ende. Während Fans es schon längst wussten, musste der Gastronom lange noch mit dem Schlimmsten rechnen. Die Intrigantin überlebte den Flugzeugabsturz und kehrt in den Kolle-Kiez zurück.

Wird John mit Laura untertauchen? © RTL/Rolf Baumgartner

Auf einmal tritt eine weibliche Person mit blonden Haaren und großer dunkler Sonnenbrille hinter einem Gebüsch hervor: Es ist Laura getarnt! Ihre brünette Mähne hat sie gefärbt.

Als sie sich in Sicherheit wiegt, nimmt sie ihre Brille ab und schaut John sehnsüchtig entgegen. Dieser ist völlig baff und strauchelt ihr kurzatmig entgegen. "Komm", krächzt er ihr mit brüchiger Stimme entgegen. Endlich fallen sich die zwei in die Arme und Laura schluchzt: "Oh John."

Achtung, Spoiler!

Noch sind aber viele Fragen offen. Sicher ist aber: Laura wird den Kolle-Kiez schnell wieder verlassen: Sie ist weiter auf Flucht vor den Krypto-Männern. Diese ließen das Flugzeug abstürzen, in dem sie saß. Außerdem erfährt sie, dass in Berlin eine Auftragsmörderin nach ihr sucht und sie wieder untertauchen muss.



Ob Lauras Liebe stark genug ist und sie John verzeihen kann, dass er mit Zoe geschlafen hat, und dieser mit seiner großen Liebe flüchtet oder ob die Ex-Agentin Laura zuvor etwas antun wird, das erfahrt Ihr demnächst bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+).