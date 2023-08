GZSZ: Laura ist zurück und sieht ganz anders aus

Die Schauspielerin hatte aufgrund ihrer "Let's Dance"-Teilnahme bei der Erfolgsserie pausiert, auch deshalb war ein Serientod von Anfang an ausgeschlossen. An Drama mangelt es aber weiterhin nicht. Ihre Serienfigur weiß nicht, dass John in seiner Trauer nicht treu gewesen ist . Und das auch noch ausgerechnet mit Zoe! Diejenige, die Laura auslöschen will.

GZSZ-Fans wussten schon von Tag eins an, dass die Intrigantin den Flugzeugabsturz überlebt hat. Jetzt kehrt sie endlich in den Kolle-Kiez zurück. Ab Dienstag, den 15. August flimmert sie wieder über die TV-Bildschirme. Nutzer von RTL+ haben jetzt schon das Vergnügen.

John und Laura sind endlich wieder vereint. © RTL/Rolf Baumgartner

Lange geheim bleiben wird das Tête-à-Tête wohl nicht. Spannend dürfte zumindest Lauras Reaktion werden: "Ihre Liebe, die sie füreinander spüren, ist größer denn je. Ob Laura John aber verzeihen kann, dass er mit Zoe geschlafen hat oder ob sie den beiden zuvorkommt und deren Beziehung zerstört, in dem sie Laura was antut, werden wir dann in den nächsten Wochen erfahren", so die 34-Jährige weiter.

Die GZSZ-Fans dürften zunächst allerdings zweimal hinschauen. Laura kehrt in einem völlig neuen Look zurück. Statt brünett trägt die TV-Schönheit im Kolle-Kiez jetzt blond. "Mich so zu sehen, war schon sehr ungewohnt, weil ich mich auch nur mit dunkelbraunen Haaren kenne. Ein komplett neuer und anderer Typ."

Achtung, Spoiler:



Endlich kann John seine schon totgeglaubte große Liebe wieder in die Arme schließen. Lange bleiben will Laura aber auf keinen Fall. Sie erfährt, dass Zoe hinter ihr her ist. Um auch ihre Familie und ihren Liebsten John zu schützen, steht für sie klar: Sie muss weiter untertauchen.

Auch John ist bereit sein komplettes Leben aufzugeben, um mit Laura zusammen ein Leben auf der Flucht zu verbringen. Ob beide aber tatsächlich den Kolle-Kiez verlassen oder Zoe das Handwerk legen können, erfahren die Zuschauer immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.