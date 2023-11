GZSZ-Jonas will schweren Schicksalsschlag nicht wahrhaben: "Wird schon wieder"

DJ John C sorgt bei seiner "B4-Scharf-Party" für ausgelassene Stimmung und feiert an den Reglern ordentlich mit, bis er plötzlich verschwunden ist.

Jonas (r.) will sich nicht mit dem Schicksalsschlag abfinden und redet sich ein, dass seine Lähmung nur vorübergehend ist. © RTL / Rolf Baumgartner

"Und was macht ihr jetzt?", will Jonas wissen. "Das bleibt doch nicht so", ist er sich sicher. "Operativ haben wir alles getan, was möglich war", muss Philip ihn enttäuschen.

"Dein elfter Brustwirbel ist gebrochen, das geht meistens einher mit Einschränkungen im Bewegungsbereich", erläutert der Chefarzt. Deswegen habe Jonas auch keine Kontrolle über seine Beine.

Lillys Bruder ist aber viel zu geschockt, um zu verstehen, was das bedeutet: "Was redest Du, vielleicht im Moment nicht, aber ...", will er den Schicksalsschlag nicht wahrhaben und versucht, krampfhaft seine Beine zu bewegen.

"Das wird schon wieder", redet er sich ein, während seine Mutter hilflos mit ansehen muss, wie er sich quält und Lilly in Tränen ausbricht.



