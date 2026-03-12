GZSZ-Star packt aus: "Dieser innere Konflikt zerreißt Maren"

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " fahren die Emotionen wieder Achterbahn. Maren steckt derzeit in einem Dilemma: Auf der einen Seite sind da ihre starken Gefühle für Ex-Lover Julian , auf der anderen Seite steht ihre Tochter Lilly, die gerade nach einem Rückfall mit ihrer Bulimie zu kämpfen hat.

Marens Herz schlägt bei jeder Begegnung mit Julian höher. © RTL / Rolf Baumgartner

Die Situation bringt Maren innerlich an ihre Grenzen. Während es nach der Eiszeit zwischen ihr und Julian immer mehr knistert, leidet Lilly weiterhin. Genau das sorgt bei der Seefeld für ein schlechtes Gewissen.

Wie schwierig die Lage für ihre Serienfigur ist, verriet Schauspielerin Eva Mona Rodekirchen (49) im Interview mit "RTL".

"Jeder Moment mit Julian fühlt sich fast verboten an, weil ich nicht möchte, dass Lilly zusätzlich leidet", erklärte Rodekirchen die moralische Zwickmühle.

Nach einem intensiven Moment könne sie die starken Gefühle zu ihrem Ex-Lover nicht mehr leugnen, auch wenn sie sich diese nicht eingestehen will.

Während Lilly erkennt, dass sie wegen ihrer Bulimie professionelle Hilfe braucht, und zudem mit Liebeskummer kämpft, fühlt sich für Maren jede Emotion für Julian wie ein Verrat an ihrer Tochter an.