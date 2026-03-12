GZSZ-Star packt aus: "Dieser innere Konflikt zerreißt Maren"
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" fahren die Emotionen wieder Achterbahn. Maren steckt derzeit in einem Dilemma: Auf der einen Seite sind da ihre starken Gefühle für Ex-Lover Julian, auf der anderen Seite steht ihre Tochter Lilly, die gerade nach einem Rückfall mit ihrer Bulimie zu kämpfen hat.
Die Situation bringt Maren innerlich an ihre Grenzen. Während es nach der Eiszeit zwischen ihr und Julian immer mehr knistert, leidet Lilly weiterhin. Genau das sorgt bei der Seefeld für ein schlechtes Gewissen.
Wie schwierig die Lage für ihre Serienfigur ist, verriet Schauspielerin Eva Mona Rodekirchen (49) im Interview mit "RTL".
"Jeder Moment mit Julian fühlt sich fast verboten an, weil ich nicht möchte, dass Lilly zusätzlich leidet", erklärte Rodekirchen die moralische Zwickmühle.
Nach einem intensiven Moment könne sie die starken Gefühle zu ihrem Ex-Lover nicht mehr leugnen, auch wenn sie sich diese nicht eingestehen will.
Während Lilly erkennt, dass sie wegen ihrer Bulimie professionelle Hilfe braucht, und zudem mit Liebeskummer kämpft, fühlt sich für Maren jede Emotion für Julian wie ein Verrat an ihrer Tochter an.
GZSZ: Lilly kämpft mit Liebeskummer und Bulimie
"Sie will ihrem Kind auf keinen Fall zusätzlichen Schmerz zufügen. Dieser innere Konflikt - Herz gegen Mutterrolle - zerreißt sie gerade", führte die Soap-Darstellerin aus.
Weiter ergänzte sie: "Zu sehen, wie sehr ihre Tochter leidet, wie ihr Selbstwert bröckelt, ist für Maren kaum auszuhalten." Ihr schlechtes Gewissen sei deshalb riesig: "Sie fragt sich ständig, ob sie Lilly mit ihren eigenen Gefühlen zusätzlich schadet."
Der Altersunterschied zwischen Maren und Julian spiele für die Figur inzwischen kaum noch eine Rolle: "Das war vielleicht am Anfang ein Gedanke."
Die Seefeld lässt sich sogar fast auf einen heimlichen Kuss ein, wie die GZSZ-Vorschau bereits verrät. Zudem stimmt sie Julians Einladung zu und lässt auf ein Date mit ihm ein.
Wie der gemeinsame Abend verlaufen wird und ob es die beiden tatsächlich langsam angehen lassen werden, das erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
