GZSZ: Julian kann nicht glauben, was er da hört

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " stehen die Zeichen überraschend auf Liebes-Comeback, denn nach langer Eiszeit nähern sich Maren und Julian wieder an.

Maren hat in Julians Gegenwart wieder Schmetterlinge im Bauch. © RTL / Rolf Baumgartner

Lange Zeit hat die Seefeld jegliche Annäherungsversuche von ihrem Ex-Lover abgeblockt, doch spätestens seitdem Lilly jegliche Gefühle für Julian abgestritten hat, scheinen bei ihrer Mutter selbige wieder ins Spiel zu kommen.

Bei jeder Begegnung schlägt ihr Herz etwas höher und beinahe hätte sie sich auch auf einen heimlichen Kuss mit ihm eingelassen. Schließlich entscheidet sie sich dazu, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Der Gerner-Sohn kommt mit einem großen Rucksack in den Kiez-Kauf: "Wo geht's hin?", will die Chaos-Blondine wissen. "Nach Indonesien", entgegnet er zu ihrer Überraschung. "Du hast gar nichts davon erzählt", hakt sie nach.

"Ich treffe mich mit Vertretern des Volkes, dem wir das Pfeilgift zu verdanken haben", klärt er seine Gesprächspartnerin auf, "wir wollen sie an der Investition beteiligen, also mehr Business als Bali."