GZSZ: Katrin fällt aus allen Wolken, als sie die neue Bewerberin sieht

Berlin - Seit dem Rauswurf von Alicia ist "Female3" bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " auf der Suche nach einer neuen Mitarbeiterin und auch die Ex-Angestellte hat nach wie vor keinen Job.

Alicia weiht Paul (l.) und Moritz in ihren Plan ein. © RTL / Rolf Baumgartner

Die Stellenanzeigen geben einfach nichts her. Lediglich das Gesuch ihrer Ex-Firma fällt Pauls Freundin ins Auge. So kann das doch nicht weitergehen, denkt sie sich und kommt auf eine Idee.

Unter dem falschen Namen Fiona Fuchs bewirbt sie sich mit einem Probekonzept bei ihrem alten Brötchengeber. Mit der frechen Aktion hat sie tatsächlich Erfolg und wird zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Das Problem: Sie muss sich dabei Katrin stellen und so vergewissert sie sich ihrer Sache bei Paul und Moritz, die in ihr Vorhaben eingeweiht sind. "Habe ich eine Chance oder mache ich mich zum Löffel?", will sie von den beiden wissen.

Während ihr Freund nicht weiß, was er sagen soll, hat Moritz eine zündende Idee: "Also, wenn wir Dir die Haare abschneiden und vielleicht doch mit farbigen Kontaktlinsen arbeiten, dann könnten wir vielleicht doch Fiona Fuchs durchziehen", schlägt ihr ehemaliger Kollege scherzhaft vor und stößt damit auf wenig Gegenliebe.

"Katrin ist hart, ich will nicht, dass Du enttäuscht bist, wenn's nicht klappt", verteidigt Mo seinen unkonventionellen Vorschlag, woraufhin Alicia Unterstützung von ihren Freunden fordert.