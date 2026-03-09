GZSZ: Katrin fällt aus allen Wolken, als sie die neue Bewerberin sieht
Berlin - Seit dem Rauswurf von Alicia ist "Female3" bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auf der Suche nach einer neuen Mitarbeiterin und auch die Ex-Angestellte hat nach wie vor keinen Job.
Die Stellenanzeigen geben einfach nichts her. Lediglich das Gesuch ihrer Ex-Firma fällt Pauls Freundin ins Auge. So kann das doch nicht weitergehen, denkt sie sich und kommt auf eine Idee.
Unter dem falschen Namen Fiona Fuchs bewirbt sie sich mit einem Probekonzept bei ihrem alten Brötchengeber. Mit der frechen Aktion hat sie tatsächlich Erfolg und wird zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Das Problem: Sie muss sich dabei Katrin stellen und so vergewissert sie sich ihrer Sache bei Paul und Moritz, die in ihr Vorhaben eingeweiht sind. "Habe ich eine Chance oder mache ich mich zum Löffel?", will sie von den beiden wissen.
Während ihr Freund nicht weiß, was er sagen soll, hat Moritz eine zündende Idee: "Also, wenn wir Dir die Haare abschneiden und vielleicht doch mit farbigen Kontaktlinsen arbeiten, dann könnten wir vielleicht doch Fiona Fuchs durchziehen", schlägt ihr ehemaliger Kollege scherzhaft vor und stößt damit auf wenig Gegenliebe.
"Katrin ist hart, ich will nicht, dass Du enttäuscht bist, wenn's nicht klappt", verteidigt Mo seinen unkonventionellen Vorschlag, woraufhin Alicia Unterstützung von ihren Freunden fordert.
Alicia stellt sich Katrin und will beweisen, "dass ich immer noch die Richtige für 'Female³' bin"
Katrin sei aber auch ziemlich verzweifelt, gibt Yvonnes Sohn daraufhin zu bedenken, "und sie weiß auch, dass sie jemanden für die Agentur braucht, und sie weiß auch, dass Du die Beste bist", spricht er Alicia Mut zu, woraufhin sie sich dazu entschließt, die Sache durchzuziehen.
Katrin wartet bereits im "Vereinsheim" auf ihre Bewerberin, als Alicia hereinkommt. "Entschuldige? Hi, darf ich?", begrüßt sie ihre ehemalige Chefin, die ihr zu verstehen gibt, dass sie gleich einen Termin hat.
"Ich weiß, ich bin der Termin", erklärt ihr die Blondine und gibt sich als Fiona Fuchs zu erkennen. "Ich habe mich beworben, weil ich beweisen will, dass ich immer noch die Richtige für 'Female³' bin, und offenbar hat mein Probekonzept ja auch den richtigen Nerv getroffen", zeigt sich ihre ehemalige Assistentin selbstbewusst.
Katrin ist von der Scharade zunächst wenig angetan. Ob es Alicia gelingt, ihren Ex-Boss doch noch von sich zu überzeugen, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner