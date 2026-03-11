GZSZ-Star kündigt Entwicklungen an, "die wirklich niemand kommen sieht"

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " spitzt sich der Konflikt zwischen Zoe, Laura und John weiter zu und mittendrin: Yvonne, die zwischen Mutterinstinkt, Moral und Gefühlschaos zerrissen ist.

Yvonne bittet Joachim im Kampf gegen Zoe um Hilfe. © RTL / Rolf Baumgartner

Lauras Mutter wurde in der Auseinandersetzung schon früh zum unbeteiligten Opfer, nachdem die Ex-Agentin sie vergiftet hatte, um ihrer Kontrahentin zu zeigen, wozu sie in der Lage ist.

Aus Angst um ihre Familie wandte sich Yvonne an Joachim, wohl wissend, dass sie seine zum Teil rücksichtslosen Methoden in Kauf nehmen muss, aber ihr ist klar, dass ihre Tochter den Kampf gegen Zoe nicht allein gewinnen kann.

Achtung, Spoiler!

Und sie soll recht behalten, denn "als die Ereignisse eine dramatische Wendung nehmen und sogar jemand im Krankenhaus landet, wird klar: Yvonnes Sorge war mehr als berechtigt", deutet Gisa Zach (51) in einem RTL-Interview an, ohne zu verraten, wen es erwischen wird.

"Die nächsten Wochen werden intensiv, emotional und brandgefährlich", kündigt die Schauspielerin an. Yvonne sei zwar absolut kein Fan von dunklen Spielchen, aber "wenn es um ihr Kind geht, verschiebt sich ihre moralische Grenze".