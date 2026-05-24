Läuten bei GZSZ bald wieder die Hochzeitsglocken? "Worauf wartest Du eigentlich?"
Berlin - Nach dem ganzen Trennungsschmerz wird es bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" doch eigentlich mal wieder Zeit für etwas Romantik.
Und was könnte da besser passen, als eine Hochzeit? Jetzt muss sich nur noch ein geeignetes Paar finden und an dieser Stelle kommen Jessica und Philip ins Spiel.
Der Chefarzt hatte seiner Liebsten im Herbst 2024 bereits einen Antrag gemacht, damals allerdings nicht unbedingt aus romantischen Gründen. Vielmehr wollte er ihr damit ein Visum ermöglichen, damit sie ihn ohne Probleme in London besuchen kann.
Jessica lehnte jedoch ab, da sie nicht nur als Anhängsel ihres Mannes gelten und stattdessen lieber unabhängig bleiben wollte. Jetzt ist es also an ihr, ihm einen Antrag zu machen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Das ist ein schöner klassischer Ring, Jessy", bewundert Nina das gute Stück. "Ich fand, das passt zu Philip", bestätigt ihre Schwester verliebt. Dann entdeckt die Café-Besitzerin eine Inschrift an dem Schmuckstück.
"We are still standing", liest sie vor. "Ach, das ist der Song, zu dem Du im Personalraum getanzt hast?", fragt sie. "Ja, als ich dachte, ich wäre alleine und dann hat mich Philip erwischt", erinnert sich Jessica lächelnd - in diesem Augenblick hatte es damals bei den beiden endgültig gefunkt.
Nina ermutigt Jessica dazu, Philip einen Heiratsantrag zu machen
"Oh mein Gott, dass das jetzt schon fast drei Jahre her ist", kann die Blondine kaum fassen. "Ja, und jetzt geht ihr einfach den nächsten Schritt", stellt ihr Schwesterherz fest.
"Du hast Deine Ausbildung in der Tasche, Du hast den perfekten Ring - worauf wartest Du eigentlich noch?", will Nina wissen und ermutigt Jessy: "Ab in den nächsten Flieger nach London."
Das lässt sich die Krankenschwester nicht zweimal sagen. Sie will ihren Plan in die Tat umsetzen und zu ihrem Geliebten fliegen. Doch dann macht ihr das Schicksal einen Strich durch die Rechnung.
Die dramatischen Ereignisse rund um Lauras Verhaftung und familiäre Verpflichtungen machen ihre romantischen Pläne zunichte. Stattdessen lässt Philip alles stehen und liegen, um in den Kolle-Kiez zurückzukehren und seinem Bruder beizustehen.
Als der Arzt von dem Vorhaben seiner Partnerin erfährt, ist er gerührt. Ob der Antrag also schließlich doch noch zustande kommt, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner