Läuten bei GZSZ bald wieder die Hochzeitsglocken? "Worauf wartest Du eigentlich?"

Berlin - Nach dem ganzen Trennungsschmerz wird es bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " doch eigentlich mal wieder Zeit für etwas Romantik.

Jessica (r.) zeigt Nina den Ring, den sie für Philip gekauft hat. © RTL / Rolf Baumgartner

Und was könnte da besser passen, als eine Hochzeit? Jetzt muss sich nur noch ein geeignetes Paar finden und an dieser Stelle kommen Jessica und Philip ins Spiel.

Der Chefarzt hatte seiner Liebsten im Herbst 2024 bereits einen Antrag gemacht, damals allerdings nicht unbedingt aus romantischen Gründen. Vielmehr wollte er ihr damit ein Visum ermöglichen, damit sie ihn ohne Probleme in London besuchen kann.

Jessica lehnte jedoch ab, da sie nicht nur als Anhängsel ihres Mannes gelten und stattdessen lieber unabhängig bleiben wollte. Jetzt ist es also an ihr, ihm einen Antrag zu machen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Das ist ein schöner klassischer Ring, Jessy", bewundert Nina das gute Stück. "Ich fand, das passt zu Philip", bestätigt ihre Schwester verliebt. Dann entdeckt die Café-Besitzerin eine Inschrift an dem Schmuckstück.

"We are still standing", liest sie vor. "Ach, das ist der Song, zu dem Du im Personalraum getanzt hast?", fragt sie. "Ja, als ich dachte, ich wäre alleine und dann hat mich Philip erwischt", erinnert sich Jessica lächelnd - in diesem Augenblick hatte es damals bei den beiden endgültig gefunkt.