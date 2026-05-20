GZSZ: So haben die Darsteller Zoes Beerdigung erlebt
Berlin - Erschossen und begraben: Zoe Lopez, ehemals Vogt, ist bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" Geschichte. Ihre Beerdigung hat noch einmal für einen emotionalen Moment gesorgt ... auch bei den Schauspielern.
Nach seiner Entlassung aus dem Knast fiel Carlos die schwere Aufgabe zu, die Beisetzung seiner ermordeten Frau zu organisieren, sodass er direkt in den nächsten Albtraum schlitterte. "Er hat eine kleine Beerdigung organisiert, weil natürlich, wer wird zu Zoes Beerdigung kommen - niemand", merkt Patrick Fernandez (41) in einem RTL-Clip an.
Mit großer Anteilnahme musste der Witwer wahrlich nicht rechnen, schließlich war die Ex-Agentin auf dem Kolle-Kiez nicht sonderlich beliebt.
Und so steht er einsam und verlassen auf dem Friedhof, im Beisein eines Geistlichen, der die Urne in den Boden einlässt. "Ich glaube, das werden schöne Bilder mit harten Gefühlen", deutete der Schauspieler an, noch bevor er die Schlüsselszene drehte.
Gerade, als er vor dem Grab seiner Geliebten steht, spürt Carlos eine Hand auf seiner Schulter: Es ist Michi, der seinem Freund trotz der Abneigung für Zoe beistehen will.
"Michi und Carlos sind ziemlich gute Freunde und Michi bringt's nicht übers Herz, ihn nicht zu begleiten", erklärt Lars Pape (55). "Michi fühlt einfach, dass er an seiner Seite sein muss", und so überrascht er seinen Kumpel.
GZSZ-Star Lars Pape über Crime-Plot: "Das hat die GZSZ-Welt noch nicht gesehen"
Der Außendreh sei auch für die beiden Darsteller etwas Besonderes gewesen. Das mache "was mit einem, dieses Motiv. Das ist anders, als wo wir sonst drehen", beschreibt der 55-Jährige die Stimmung auf dem Friedhof. Auch das Team sei noch vorsichtiger und ruhiger als sonst gewesen. "Man ehrt und wahrt diese Totenruhe."
Nur das Wetter hat schlichtweg nicht mitgespielt. Nach den dunklen, grauen Tagen und Wochen, die gut zur düsteren Stimmung gepasst haben, ließ sich pünktlich zur Bestattung die Sonne blicken. "Ich glaube, die schwerste Herausforderung ist, dass das Wetter gerade gar nicht stimmt", stellt Fernandez lachend fest.
Jetzt, da Zoe unter der Erde ist, bricht bei Carlos nach der Trauer aber auch die Wut durch. Er will unbedingt den Mörder seiner Frau zur Rechenschaft ziehen.
"Ich bin ja schon ein paar Jahre dabei, aber ich kann Euch sagen: Das, was aktuell rund um Carlos, Zoe und um uns alle passiert - ich glaube, das ist wirklich neu und das hat die GZSZ-Welt noch nicht gesehen", kündigt Pape an.
Was er genau damit meint und welche Wendungen die Mord-Ermittlungen noch nehmen werden, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL