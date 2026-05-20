GZSZ: So haben die Darsteller Zoes Beerdigung erlebt

Berlin - Erschossen und begraben: Zoe Lopez, ehemals Vogt, ist bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " Geschichte. Ihre Beerdigung hat noch einmal für einen emotionalen Moment gesorgt ... auch bei den Schauspielern.

Carlos muss seine ermordete Frau zu Grabe tragen. © RTL

Nach seiner Entlassung aus dem Knast fiel Carlos die schwere Aufgabe zu, die Beisetzung seiner ermordeten Frau zu organisieren, sodass er direkt in den nächsten Albtraum schlitterte. "Er hat eine kleine Beerdigung organisiert, weil natürlich, wer wird zu Zoes Beerdigung kommen - niemand", merkt Patrick Fernandez (41) in einem RTL-Clip an.

Mit großer Anteilnahme musste der Witwer wahrlich nicht rechnen, schließlich war die Ex-Agentin auf dem Kolle-Kiez nicht sonderlich beliebt.

Und so steht er einsam und verlassen auf dem Friedhof, im Beisein eines Geistlichen, der die Urne in den Boden einlässt. "Ich glaube, das werden schöne Bilder mit harten Gefühlen", deutete der Schauspieler an, noch bevor er die Schlüsselszene drehte.

Gerade, als er vor dem Grab seiner Geliebten steht, spürt Carlos eine Hand auf seiner Schulter: Es ist Michi, der seinem Freund trotz der Abneigung für Zoe beistehen will.

"Michi und Carlos sind ziemlich gute Freunde und Michi bringt's nicht übers Herz, ihn nicht zu begleiten", erklärt Lars Pape (55). "Michi fühlt einfach, dass er an seiner Seite sein muss", und so überrascht er seinen Kumpel.