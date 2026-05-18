GZSZ: Dieser Serienliebling kehrt als Überraschung für Maren zurück
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" steht ein Geburtstag an, der nicht nur eine besondere Überraschung parat hält, sondern auch für Unmut sorgt.
Maren hat Geburtstag und eigentlich nichts Großes geplant. Wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt, kommt Jonas vorbei, um ihr zu gratulieren: "Mum, happy birthday", ruft er ihr zu und wird von seiner Mutter innig umarmt.
Als Geschenk hat er natürlich den obligatorischen Geburtstags-Kaktus im Gepäck, denn die Chaos-Blondine hat halt einfach absolut keinen grünen Daumen. Selbst die Kakteen überleben meistens nicht bei ihr.
"Super, meinst Du, der schafft's dieses Mal, ja?", reagiert sie ein wenig sarkastisch auf die wiederkehrende Aufmerksamkeit ihres Sohnes. "Ja, ich hoffe", entgegnet der DJ mit einem schelmischen Grinsen.
Allerdings soll das nicht das einzige Präsent für Mutter Seefeld bleiben. "Draußen vor der Tür wartet noch ein Geschenk für Dich", kündigt Jonas an und löst damit Überraschung bei ihr aus.
Sie drückt ihrem Filius den Kaktus in die Hand, um nachzusehen. Als sie die Tür öffnet, steht plötzlich Lilly vor ihr: "Alles Liebe zum Geburtstag", begrüßt sie ihre Mama freudestrahlend.
Lilly überrascht Maren zum Geburtstag
"Was machst Du denn schon hier?", fragt Maren verwundert. Zur Erinnerung: Ihre Tochter hatte sich nach einem heftigen Bulimie-Rückfall in eine Therapie begeben. "Dich überraschen", entgegnet die Oberärztin, gefolgt von einer herzlichen Umarmung.
Aber ist Lilly auch schon wieder geheilt? Wie sich herausstellt, ist sie dank der Behandlung inzwischen wieder gefestigt, sodass einer kunterbunten Feier im Hause Seefeld nichts mehr im Weg steht.
Auch mit ihren Freundinnen trifft sich das Geburtstagskind auf einen kleinen Umtrunk, doch hier droht die gute Laune nach einer Spitze von Katrin zu Yvonnes Gefühlschaos zu kippen. Nur mit Mühe gelingt es Maren und Nina, einen Streit abzuwenden.
Unter vier Augen gesteht Katrin ihrer besten Freundin dann schließlich, dass sie nicht viel von einem möglichen Liebes-Comeback bei Yvonne und Joachim hält.
Wie Maren darauf reagiert und ob die Liebe zwischen Yvonne und Jo Gerner tatsächlich wieder aufflammt, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner