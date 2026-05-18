GZSZ: Dieser Serienliebling kehrt als Überraschung für Maren zurück

639 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" steht ein Geburtstag an, der nicht nur eine besondere Überraschung parat hält, sondern auch für Unmut sorgt.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" steht ein Geburtstag an, der nicht nur eine besondere Überraschung parat hält, sondern auch für Unmut sorgt.

Yvonne (l.) hat Maren zum Geburtstag eine Torte gebacken.
Yvonne (l.) hat Maren zum Geburtstag eine Torte gebacken.  © RTL / Rolf Baumgartner

Maren hat Geburtstag und eigentlich nichts Großes geplant. Wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt, kommt Jonas vorbei, um ihr zu gratulieren: "Mum, happy birthday", ruft er ihr zu und wird von seiner Mutter innig umarmt.

Als Geschenk hat er natürlich den obligatorischen Geburtstags-Kaktus im Gepäck, denn die Chaos-Blondine hat halt einfach absolut keinen grünen Daumen. Selbst die Kakteen überleben meistens nicht bei ihr.

"Super, meinst Du, der schafft's dieses Mal, ja?", reagiert sie ein wenig sarkastisch auf die wiederkehrende Aufmerksamkeit ihres Sohnes. "Ja, ich hoffe", entgegnet der DJ mit einem schelmischen Grinsen.

GZSZ: GZSZ: Ist Laura doch Zoes Mörderin? "Das war im Affekt"
Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) GZSZ: Ist Laura doch Zoes Mörderin? "Das war im Affekt"

Allerdings soll das nicht das einzige Präsent für Mutter Seefeld bleiben. "Draußen vor der Tür wartet noch ein Geschenk für Dich", kündigt Jonas an und löst damit Überraschung bei ihr aus.

Sie drückt ihrem Filius den Kaktus in die Hand, um nachzusehen. Als sie die Tür öffnet, steht plötzlich Lilly vor ihr: "Alles Liebe zum Geburtstag", begrüßt sie ihre Mama freudestrahlend.

Lilly kehrt zurück, um mit ihrer Mutter Geburtstag zu feiern.
Lilly kehrt zurück, um mit ihrer Mutter Geburtstag zu feiern.  © RTL / Rolf Baumgartner

Lilly überrascht Maren zum Geburtstag

Beim Umtrunk zu Marens (2.v.r.) Geburtstag kommt es beinahe zum Streit zwischen Yvonne (l.) und Katrin (r.).
Beim Umtrunk zu Marens (2.v.r.) Geburtstag kommt es beinahe zum Streit zwischen Yvonne (l.) und Katrin (r.).  © RTL / Rolf Baumgartner

"Was machst Du denn schon hier?", fragt Maren verwundert. Zur Erinnerung: Ihre Tochter hatte sich nach einem heftigen Bulimie-Rückfall in eine Therapie begeben. "Dich überraschen", entgegnet die Oberärztin, gefolgt von einer herzlichen Umarmung.

Aber ist Lilly auch schon wieder geheilt? Wie sich herausstellt, ist sie dank der Behandlung inzwischen wieder gefestigt, sodass einer kunterbunten Feier im Hause Seefeld nichts mehr im Weg steht.

Auch mit ihren Freundinnen trifft sich das Geburtstagskind auf einen kleinen Umtrunk, doch hier droht die gute Laune nach einer Spitze von Katrin zu Yvonnes Gefühlschaos zu kippen. Nur mit Mühe gelingt es Maren und Nina, einen Streit abzuwenden.

GZSZ: GZSZ: Carlos kommt aus dem Knast und erlebt gleich den nächsten Albtraum
Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) GZSZ: Carlos kommt aus dem Knast und erlebt gleich den nächsten Albtraum

Unter vier Augen gesteht Katrin ihrer besten Freundin dann schließlich, dass sie nicht viel von einem möglichen Liebes-Comeback bei Yvonne und Joachim hält.

Wie Maren darauf reagiert und ob die Liebe zwischen Yvonne und Jo Gerner tatsächlich wieder aufflammt, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.

Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner

Mehr zum Thema Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ):