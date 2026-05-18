GZSZ: Dieser Serienliebling kehrt als Überraschung für Maren zurück

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " steht ein Geburtstag an, der nicht nur eine besondere Überraschung parat hält, sondern auch für Unmut sorgt.

Yvonne (l.) hat Maren zum Geburtstag eine Torte gebacken. © RTL / Rolf Baumgartner

Maren hat Geburtstag und eigentlich nichts Großes geplant. Wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt, kommt Jonas vorbei, um ihr zu gratulieren: "Mum, happy birthday", ruft er ihr zu und wird von seiner Mutter innig umarmt.

Als Geschenk hat er natürlich den obligatorischen Geburtstags-Kaktus im Gepäck, denn die Chaos-Blondine hat halt einfach absolut keinen grünen Daumen. Selbst die Kakteen überleben meistens nicht bei ihr.

"Super, meinst Du, der schafft's dieses Mal, ja?", reagiert sie ein wenig sarkastisch auf die wiederkehrende Aufmerksamkeit ihres Sohnes. "Ja, ich hoffe", entgegnet der DJ mit einem schelmischen Grinsen.

Allerdings soll das nicht das einzige Präsent für Mutter Seefeld bleiben. "Draußen vor der Tür wartet noch ein Geschenk für Dich", kündigt Jonas an und löst damit Überraschung bei ihr aus.

Sie drückt ihrem Filius den Kaktus in die Hand, um nachzusehen. Als sie die Tür öffnet, steht plötzlich Lilly vor ihr: "Alles Liebe zum Geburtstag", begrüßt sie ihre Mama freudestrahlend.