GZSZ-Laura ist zurück und kündigt "krasse Drehgeschichten" an

Laura und John können sich nach langer Zeit wieder in die Arme schließen. © RTL / Rolf Baumgartner

Denn die Intrigantin vom Kolle-Kiez wird immer noch im Zusammenhang mit dem Millionenbetrug eines Unternehmens für Kryptowährungen gesucht, auch wenn Zoe eigentlich schon die Entscheidung getroffen hatte, den Auftrag niederzulegen.

Dank einer List konnten John und Laura sich nach langer Zeit endlich wieder am Eiffelturm in die Arme schließen – wohlgemerkt der Miniaturausgabe in Berlin-Wedding und nicht dem in Paris, wo die Ex-Agentin ihre Zielperson vermutete.

Doch wie geht es jetzt weiter für Laura, ist sie gekommen, um zu bleiben?

"Ich bin ja schon seit Anfang Januar wieder hier im Studio und die ersten Wochen waren echt tough, ich hab viel gedreht", berichtete Chryssanthi Kavazi (34) den Zuschauern in einem RTL-Interview.

Ihre Rückkehr erfolgte zunächst zwar heimlich, still und leise aber "wir hatten [...] so krasse Drehgeschichten, so krasse Drehtage, weil wir wirklich gut aufgefahren haben und da bin ich happy, dass ich das spielen durfte", kündigte die 34-Jährige an.