GZSZ-Lukas mischt seit Kurzem den Gerner-Clan auf: Fans haben einen Verdacht

"Das habe ich mir auch gedacht. Warum sonst immer der Blick auf das Bild von Dominik", warf eine andere Nutzerin ein. Allerdings scheint diese These doch ziemlich weit hergeholt zu sein, denn dann hätte dessen Frau Elena bei seinem Tod schon schwanger gewesen sein müssen, wie in der Kommentarspalte angemerkt wurde.

Bei Instagram haben einige Fans da jedenfalls so ihre eigene Theorie entwickelt: "Wenn das mal nicht Jos Enkel ist", postulierte eine Userin.

Lukas findet in Yvonne und Joachim sehr fürsorgliche Pflegeeltern. © RTL / Rolf Baumgartner

Aus Lukas' Vergangenheit ist lediglich bekannt, dass der Vater die Familie verlassen hatte, als der Junge gerade einmal 10 Jahre als war. Seitdem kümmerte er sich rührend um seine bipolare Mutter und musste schon früh lernen, Verantwortung zu übernehmen.

"Lukas ist ein aufgeweckter Junge, der auch ziemlich freundlich ist und auch höflich, aber er ist sehr in sich gekehrt und auch verschlossen, weil er einfach nie gelernt hat, bei anderen Halt zu suchen, sondern immer bei sich selbst", erklärte Darsteller Oliver Szerkus (20) in einem RTL-Interview.

An seinem neuen GZSZ-Part, der übrigens als Gastrolle angelegt ist, was einer dauerhaften familiären Verbindung ebenfalls widerspricht, mag der 20-Jährige, dass "er so zurückhaltend ist, weil ich würde von mir selbst behaupten, dass ich das jetzt eher weniger bin".

Es sei sehr interessant zu sehen, "wann er sich emotional preisgibt, wann er dann vielleicht auch mal einen Ausraster hat, von wegen das ist jetzt zu nah". Wie sich Lukas in seiner neuen Pflegefamilie zurechtfindet, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.