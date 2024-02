GZSZ-Michi lüftet Schleier: Peinliche Vergangenheit erklärt es!

Schauspieler Lars Pape (53) packt über eine peinliche Episode aus Michis Kindheit aus. © RTL Anna Riedel

Im Interview mit "RTL" gab Schauspieler Lars Pape (53) Auskunft. Danach befragt, ob Michi ein dunkles Geheimnis habe, musste er relativieren. Vielmehr sei die Geschichte seinem Charakter peinlich.

Dann wird der Soap-Liebling konkret: "Michi hat als kleiner Junge in einem Werbespot für Bonbons mitgewirkt und es so zu einer kleinen Berühmtheit in Haspe gebracht."

Damit blieb er nicht lange unter dem Radar und der Auftritt im Werbefernsehen hatte ungeahnte Folgen, wie der 53-Jährige weitererzählte:

"Von seinen Mitschüler:innen wurde 'der kleine Michael' deswegen etwas belächelt und öfter aufgezogen, von älteren Damen geliebt und ab und an betätschelt."

Diese Hänselei aus Kindertagen wegen des Werbespots wird auch in der beliebten Vorabendserie bei RTL Gegenstand sein. Ins Spiel kommt dort auch seine Ex Yvonne, die Maren auf den Zahn fühlt.

Denn: Der Physiotherapeut reagiert nach einem Aufeinandertreffen mit einem alten Bekannten und dessen Sprüchen gereizt und will zunächst nicht mit der Sprache herausrücken, wo der Schuh drückt.