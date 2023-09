GZSZ: Michi und Nicole heiraten, doch kommt es zu einem Ende mit Schrecken?

Michi und Nicole wollen sich ewige Treue schwören. © RTL / Rolf Baumgartner

Immerhin landete der Physiotherapeut mit der Chaos-Blondine im Bett. Sie ist weiter der festen Ansicht, dass sie eigentlich die Frau an seiner Seite sein müsste. Wird sie etwa die Traumhochzeit sabotieren? Und wie ist es um die Gefühlswelt des Michi-Manns bestellt?

"Eigentlich liebt Michi zwei Frauen", erläutert Schauspieler Lars Pape (52) gegenüber "RTL".

Daher wäre ihm bei all dem Chaos zu raten, "seinen Gefühlen zu folgen, sowie ehrlich und aufrichtig zu sein. Und Nicole, sie kann einem wahrscheinlich nur leidtun. Und ihr kann man einfach nur wünschen, irgendwie glücklich zu werden."

"Nicole Berger"-Darstellerin Laura Lippmann (33) kann nachvollziehen, dass die Serienfigur nach all dem Pech in ihrem Leben endlich glücklich sein wird. Dennoch findet sie: "Nicole sollte sich eingestehen, dass Michi noch Gefühle für Maren hat und es nichts bringt, ihn in eine Ehe zu drängen."