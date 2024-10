GZSZ mit neuem, wichtigem Thema: "Teufelskreis, der immer wieder von Neuem beginnt"

Doch warum ist die Krankenschwester überhaupt in den Kaufrausch verfallen? Nach der erneuten Trennung von Philip, der für einige Zeit nach London geht, füllt sie die Leere mit dem Kauf von Schnäppchen, wie Jessica-Darstellerin Nina Ensmann (39) in einem RTL-Interview vorausblickt.

Denn Jessica muss plötzlich feststellen, dass ihre Kreditkarte gesperrt wurde. Das liegt an ihren vielen Shoppingtrips, wodurch sie schließlich in der Schuldenfalle gelandet ist. Da hilft es ihr auch nicht, dass sie ihre getätigten Einkäufe weiterverkauft, denn die Einnahmen reichen bei Weitem nicht, um ihr finanzielles Loch zu stopfen.

Nina Ensmann (39) sieht im Onlineshopping einen wichtigen Auslöser für Kaufsucht. © RTL / Rolf Baumgartner

"Kaufsucht ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet und kann schneller entstehen, als man denkt", stellt die Promi-Dame fest. Auch Einsamkeit sei ein "großes Thema in unserer Gesellschaft und ein häufiger Auslöser für Suchtverhalten", bemerkt sie. Somit widmet sich GZSZ eigentlich gleich zwei Problemen.

Dabei spiele auch das Internet eine wichtige Rolle, wo man schon mit wenigen Klicks rund um die Uhr und überall Dinge kaufen kann, so die Schauspielerin.

Sie selbst sei davon aber nicht betroffen, denn sie shoppe mit Bedacht. "Wenn ich online shoppe, lege ich alles, was mich interessiert, zunächst in den Warenkorb und schaue es mir an mehreren Tagen an. Am Ende werfe ich viele Dinge wieder heraus", erklärt der GZSZ-Star seine Vorgehensweise.

Philips Freundin kommt jedoch nicht mehr alleine von ihrer Abhängigkeit los, sodass sie sich schließlich zuerst Yvonne und später auch Emily anvertraut, die sie nicht verurteilen, sondern ihr sofort Unterstützung anbieten.

Ob Jessica mithilfe ihrer Freundinnen ihre Kaufsucht überwinden kann, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.