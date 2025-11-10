GZSZ: Nach Geisel-Drama ist ausgerechnet Er für Matilda da

Berlin - Das Geisel-Drama lässt den Kolle-Kiez nicht los. Johanna hat die Nagelscheren-Attacke zwar überlebt , der Angriff blieb aber nicht ohne Folgen: Vor allem Matilda hat an dem Erlebten zu knabbern.

Matilda leidet an einer Panikattacke, kann sich aber auf Erik verlassen. © RTL / Rolf Baumgartner

Sie musste hautnah miterleben, wie Robin im Drogen-Rausch die Gerner-Schwestern erst in seine Gewalt brachte und dann beinahe Johanna getötet hätte.

Wie die Wochenvorschau bereits zeigt, versucht sie sich mit Arbeit abzulenken, doch es klappt nicht. Stattdessen wird sie von einer Panikattacke heimgesucht. Verzweifelt sucht sie unter dem Schreibtisch im Büro Schutz, als glücklicherweise ihr Handy klingelt. Es ist Erik, der anruft.

"Ist alles ok bei dir?", will der liebenswerte Ex-Knacki wissen. Matilda aber flüstert nur: "Erik, da ist jemand!"

Sofort schrillen auch beim Koch die Alarmglocken: "Hast du die Sicherheitsleute gerufen", will er wissen. Matilda aber kauert nur panisch unter dem Tisch: "Jemand ist hier."

Erik hat schon beim Geisel-Drama versucht Robin erst zum Aufgeben zu bewegen und dann versucht ihn zu überwältigen, als sich schließlich der Schuss der Nagelpistole löste. Jetzt wird er wohl alle Hebel in Bewegung setzen, um Matilda zu helfen. Aber ist die Nähe der beiden eine gute Idee?