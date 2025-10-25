Geiselnahme bei GZSZ: Plötzlich liegt Johanna blutend auf dem Boden

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " kommt es zu einem dramatischen Showdown: Johanna gerät in eine lebensgefährliche Geiselnahme.

Robin ist mit der Situation komplett überfordert und verliert bei der Geiselnahme die Kontrolle. © RTL / Rolf Baumgartner

Im Interview mit "RTL" erzählt "Johanna Gerner"-Darstellerin Charlott Reschke (20) von der bedrohlichen Situation.



Im Mittelpunkt steht Robin, der unlängst in den Kolle-Kiez kam und immer weiter abrutschte. Als bei Paul Geld verschwand, fiel der Verdacht schnell auf ihn. Die Folge: Er verlor seinen Job als Gehilfe. Nun scheint Martins Sohn alle Skrupel verloren zu haben und vor nichts mehr zurückzuschrecken.

Achtung, Spoiler!

"Johanna kommt zum Morgengrauen von der Halloweenparty im Mauerwerk nach Hause und wird dort von Robin überrascht, der in ihr Zuhause eingebrochen ist", blickte die Schauspielerin voraus. Robin, nun arbeitslos, völlig auf Koks und mit einem großen Schuldenberg, den ihm seine Mutter hinterließ, sucht in dem Townhouse nach Geld, weil ihn Gerners Reichtum triggerte.



Als Johanna ihn entdeckt, dreht Robin komplett durch. Matilda, die zufälligerweise zu Hause ist, versteckt sich in der Küche und alarmiert die Polizei - und springt dann aus ihrem Versteck und will ihn überwältigen.

Für Robin scheint die Situation aussichtslos. Er sitzt in der Klemme und ist mit den beiden Zeuginnen völlig überfordert: "Er nimmt sie schließlich als Geiseln, um die Polizei von sich fernzuhalten. [...] Robin bedroht beide Frauen. Schließlich fällt sogar ein Schuss mit gravierenden Folgen", verrät Reschke weiter im Interview.