GZSZ: Nicole macht Michi eine bittere Offenbarung

Nicole verrät Michi, dass sie von dem Seitensprung weiß. © RTL / Rolf Baumgartner

Nicky drückt in Sachen romantische Hochzeit das Gaspedal durch, seit sie ihren Liebsten mit Maren im Kiosk in eindeutiger Position sah.

Die Traumhochzeit soll kitten, was noch zu kitten ist. Nicole konnte einen früheren Termin beim Standesamt ergattern und nun dreht sich alles nur um den ganz großen Tag bei ihr, der kurz vor der Tür steht.

Bislang weiß der Michi-Mann aber noch nicht, dass seine Verlobte den sympathischen Heimwerker mit seiner Ex erwischte.

Doch mittlerweile riecht auch er Lunte und fragt seine Verlobte, was los sei. Diese spielt mit offenen Karten und sagt ihm, dass sie von dem Seitensprung wisse.

Die GZSZ-Vorschau zeigt bereits, wie der Michi-Mann damit konfrontiert wird. "Hey, was ist denn los?", fragt er Nicole, die sichtlich angefasst an einer Wand gelehnt hockt.

"Du warst total durcheinander am Telefon. Was ist passiert?", will er von ihr wissen. "Ich habe euch gesehen. Maren und dich im Kiez-Kauf", eröffnet Nicky ihrem Verlobten. "Ich weiß es."