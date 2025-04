Zickenkrieg bei GZSZ: "Es kann nur eine geben"

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " sind die Vorbereitungen für die Traumhochzeit von Toni und Erik in vollem Gang, was hin und wieder auch zu Unstimmigkeiten führt.

"Hast du vielleicht Lust, Tonis Junggesellenabschied mit mir zusammen zu organisieren?", fragt Jessi nichtsahnend ihre "Rivalin". Die reagiert sichtlich enttäuscht: "Wirst du Trauzeugin?", will sie zähneknirschend wissen.

Für die Krankenschwester ist schnell klar: "Es kann nur eine geben." Das macht sie Alicia, die bis dato von der Konkurrenz nichts wusste, so auch deutlich.

Aufseiten von Toni ist ohne ihr Wissen sogar bereits ein Kampf um ihre Gunst entbrannt, der in einen echten Zickenkrieg münden könnte, denn sowohl Jessica als auch Alicia machen sich große Hoffnung auf den Job, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Auch Alicia macht sich berechtigte Hoffnungen, Tonis Trauzeugin zu werden. © RTL / Rolf Baumgartner

Das sei nur eine Frage der Zeit, entgegnet Tonis Tante, schließlich sei sie Familie und kümmere sich bereits um die Dekoration. "Ich denke, es läuft alles auf mich zu." Dann realisiert sie erst, dass auch ihr Gegenüber mit der Aufgabe liebäugelt: "Ah, du willst auch?", stellt sie ein wenig überrascht fest.



So leicht lässt sich Alicia aber nicht ins Bockshorn jagen. "Na ja, ohne mich hätte der Antrag nie stattgefunden, ich finde, das ist doch dann wohl klar", hält sie dagegen.

Das gefällt Jessi natürlich so rein gar nicht: "Ich sag' mal so - es kann nur eine geben", fordert sie Alicia in guter alter "Highlander"-Manier heraus.

Wenn sich da mal am Ende nicht noch eine Dritte im Bunde freut, schließlich ist Lilly ja auch schon sehr lange mit Toni befreundet.

Welche der Damen den Zuschlag erhält, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.