GZSZ: Bei diesen Worten platzt Paul fast der Kragen

Paul begleitet seine Tochter Kate zu einer Veranstaltung der Freikirche. © RTL / Rolf Baumgartner

Eigentlich sind Emily und Paul glücklich, dass ihre Tochter nach ihrem Schulwechsel endlich Anschluss gefunden hat.

Die Freude währt jedoch nicht lange oder ist zumindest nicht ungetrübt, denn Helena und ihre Eltern sind Mitglieder einer Freikirche, die verkrustete oder gar christlich fundamentalistische Dogmen postuliert.

Besonders die Homosexualität von Pauls Vater stellt in diesem Zusammenhang ein Problem dar und Paul will mit Helenas Eltern eigentlich nicht viel zu tun haben.

Auf Wunsch seiner Tochter begleitet er sie aber trotzdem gemeinsam mit Helena und deren Mutter zu einer Veranstaltung der Freikirche und dabei kann Paul kaum an sich halten, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Das Quartett ist gerade mit der U-Bahn unterwegs, als eine Frau in den Zug kommt und einen Aufkleber mit der Aufschrift "My Body, My Choice" an einen Sitz gegenüber von Helena klebt.