Trotz Serien-Tod: Kehrt Felix Lehmann zu GZSZ zurück?

Berlin - Na, das wäre ja ein Ding: Eigentlich ist Felix Lehmann bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " vor einiger Zeit den Serientod gestorben , an eine Rückkehr ist also nicht zu denken - oder etwa doch?

Jetzt werden sich alle Fans der Vorabendserie wohl sicher gewesen sein, dass die GZSZ-Behauptung gelogen war, aber weit gefehlt, denn in der Auflösung wurde festgestellt, dass der Darsteller nicht so sehr vom Kochen angetan ist.

Im Mai 2024 ist Thaddäus Meilingers Figur Felix Lehmann bei GZSZ eigentlich den Serientod gestorben. © RTL / Stefan Gregorowius

Seine Figur Felix Lehmann ging im Sommer 2021 nach London - sein Schicksal war zunächst ungewiss. Dann die Wende: Im Mai des vergangenen Jahres wurde der Banker in Abwesenheit aus der Serie geschrieben.

Die Zuschauer erfuhren dabei quasi nur aus der Ferne von seinem Schicksal. Jo Gerner fing einen Brief an Laura ab, in dem Felix von seinem nahenden Tod berichtet, da er an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sei.

Da diese Krebsform als eine der aggressivsten überhaupt gilt, ist eigentlich nicht von seiner Genesung auszugehen. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass bei GZSZ eine Wunderheilung eintritt. So fuhr Jo Gerner gelähmt und an den Rollstuhl gefesselt bei Vollmond in einen See und konnte anschließend wieder laufen.

Verena Koch hat es sogar geschafft, von den Toten aufzuerstehen, zumindest indirekt, denn Schauspielerin Susan Sideropoulos (44) kehrte nach rund zehnjähriger Abstinenz in anderer Rolle ins GZSZ-Universum zurück und sorgte damit für reichlich Wirbel.

Wie und ob Thaddäus Meilinger tatsächlich seine Wiedergeburt im Kolle-Kiez feiert, wird sich zeigen - oder war der Brief am Ende nur ein abgekartetes Spiel?