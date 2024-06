GZSZ-Nihat hegt schrecklichen Verdacht: "Was ist, wenn ... "

Nihat (r.) kann nicht verstehen, dass Michi kaum eine Erinnerung an den Unfall hat. © RTL / Rolf Baumgartner

Während Lilly sich nach der Fehlgeburt in ihre Arbeit stürzt - sie wird nun doch noch Oberärztin im Jeremias Krankenhaus -, treibt Nihat nur noch ein Gedanke an: Er will den Unfallverursacher ausfindig machen und für seine Tat zur Rechenschaft ziehen, wie eine GZSZ-Vorschau auf die kommende Woche zeigt.

Dazu ist ihm beinahe jedes Mittel recht, selbst vor einer illegalen Kameraüberwachung der fraglichen Straße schreckt der Vereinsheim-Besitzer nicht zurück. "Selbst wenn Du was rausgefunden hättest, hätteste nicht verwenden dürfen", macht ihm Michi klar, der bei dem Unfall am Steuer saß.

"Okay und deswegen einfach gar nichts machen, oder was? Es geht hier um unser Kind, oder hast Du das vergessen?", knallt der trauernde Vater ihm an den Kopf.

Bode kann sich nach dem Crash noch immer nicht an Einzelheiten erinnern, oder verschweigt er etwa absichtlich etwas? In Nihat reift ein schrecklicher Gedanke heran.