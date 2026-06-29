GZSZ: Nihat veruntreut Geld der Gerner-Bank

Berlin - Angefixt vom Luxusleben der Gerner-Zwillinge will Nihat bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " unbedingt dazugehören und wagt sich dabei auf dünnes Eis.

Während Nihat alles dafür tut, um mit Matilda mitzuhalten und ihr zu imponieren ... © RTL / Rolf Baumgartner

Ein Ausflug mit einer Jacht in Berlin, ein Kurztrip nach Monte-Carlo, eine Geschäftsreise nach St. Moritz - Matilda und Julian lassen ihren Angestellten an ihrem kostspieligen Lebenswandel teilhaben und führen ihn in die Welt der Reichen und Schönen ein.

Bei seinem Gehalt als Referent kann sich Nihat diesen Umgang allerdings natürlich nicht dauerhaft leisten. So sehr er sich das auch wünschen mag - ihm fehlt schlichtweg das nötige Kleingeld.

Das wird ihm empfindlich vor Augen geführt, als Julian ihn per Mail daran erinnert, eine Überweisung für ihn zu tätigen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Hey Nihat, bitte denke an die Überweisung in Höhe von 500.000 ...", liest er, bevor es ihm beim Anblick der Summe regelrecht die Sprache verschlägt.

Sein beinahe sehnsüchtiges Seufzen verrät, wie sehr er den Jetset begehrt und wie weit er gleichzeitig davon entfernt ist. Schließlich könnte er so auch privat weiter in Matildas Nähe sein, die allerdings nur Augen für Erik hat.