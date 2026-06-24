Nach schockierender GZSZ-Enthüllung: Bricht Jessica jetzt zusammen?

Jessica (l.) erfährt die schreckliche Wahrheit über Nina. © RTL

Schließlich war es ihre geliebte Schwester, die Zoe und auch ihren Ex-Mann Carlos unter die Erde gebracht hat. Der Krankenschwester fällt es sichtlich schwer, mit dieser Last zurechtzukommen.

Aber Nina zuliebe will sie dichthalten und sie decken. Aber wie lange kann das gut gehen? Wie lange kann sie mit diesem schrecklichen Wissen umgehen, bevor sie zusammenbricht?

Als dann auch noch Philip überraschend zu Besuch kommt, spitzt sich die Lage unweigerlich zu, denn sie hasst es, ihren Verlobten zu belügen. Schließlich soll ja auch bald ihre Hochzeit steigen und muss geplant werden, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Am Frühstückstisch bringt der Chefarzt das Gespräch auf die geplante Trauung: "Also, der Termin ist erst einmal am wichtigsten - die besten sind immer relativ schnell weg auf dem Standesamt", stellt er fest.

"Ja klar", bestätigt Jessy vollkommen abwesend wirkend. "Und wir wollen natürlich alle dabeihaben, also brauchen wir schon ein paar Monate Vorlauf", ergänzt Philip.