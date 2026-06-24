Nach schockierender GZSZ-Enthüllung: Bricht Jessica jetzt zusammen?
Berlin - Ausgerechnet Jessica hat bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" herausgefunden, wer für den Doppelmord im Kolle-Kiez verantwortlich ist, und muss jetzt mit dem düsteren Geheimnis leben.
Schließlich war es ihre geliebte Schwester, die Zoe und auch ihren Ex-Mann Carlos unter die Erde gebracht hat. Der Krankenschwester fällt es sichtlich schwer, mit dieser Last zurechtzukommen.
Aber Nina zuliebe will sie dichthalten und sie decken. Aber wie lange kann das gut gehen? Wie lange kann sie mit diesem schrecklichen Wissen umgehen, bevor sie zusammenbricht?
Als dann auch noch Philip überraschend zu Besuch kommt, spitzt sich die Lage unweigerlich zu, denn sie hasst es, ihren Verlobten zu belügen. Schließlich soll ja auch bald ihre Hochzeit steigen und muss geplant werden, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Am Frühstückstisch bringt der Chefarzt das Gespräch auf die geplante Trauung: "Also, der Termin ist erst einmal am wichtigsten - die besten sind immer relativ schnell weg auf dem Standesamt", stellt er fest.
"Ja klar", bestätigt Jessy vollkommen abwesend wirkend. "Und wir wollen natürlich alle dabeihaben, also brauchen wir schon ein paar Monate Vorlauf", ergänzt Philip.
Lässt Jessica die Hochzeit mit Philip platzen?
Seine Verlobte ist mit den Gedanken aber ganz woanders und reagiert kaum auf ihn, was ihm nicht verborgen bleibt. "Ist alles okay?", fragt er ein wenig besorgt.
"Sorry, es war einfach ein bisschen viel in letzter Zeit: Verlobung, Prüfung - jetzt die ganzen Vorbereitungen", versucht Jessica ihm eine Erklärung für ihr merkwürdiges Verhalten zu liefern.
"Also, wenn Du willst, kannst Du Dich da auch rausziehen", schlägt ihr Philip verständnisvoll vor. "Ich mache das alles mit Nina und Toni hilft mir bestimmt auch - also wär überhaupt kein Problem", schlägt er vor.
Die bloße Erwähnung von Nina und Toni löst bei der Blondine Unbehagen aus: "Ich habe gerade keinen Kopf für die Hochzeit", lässt sie ihren Partner wissen und verlässt überstürzt die Wohnung, während Philip ratlos zurückbleibt.
Ob die geplante Traumhochzeit damit jetzt schon wieder Geschichte ist und Philip den wahren Grund für Jessicas sonderbares Benehmen herausfindet, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner