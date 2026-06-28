GZSZ bekommt neues Traumpaar: "Ich vermisse dich jeden Tag"

Berlin - Also doch! Jetzt wird aus ErNi tatsächlich ErMa. Erik springt über seinen Schatten und gesteht Matilda seine Liebe. Bahn frei für ein neues Traumpaar im Kolle-Kiez. Nächster Halt: Beziehung!

Erik und Matilda werden endlich ein Paar. © RTL / Rolf Baumgartner

Bislang war der Traumpaar-Titel vor allem für Erik und Toni reserviert. Die Liebesgeschichte vom geläuterten Ex-Knacki und der Polizistin eroberte im Sturm die Herzen der Zuschauer.

Liebevoll wurden sie von den Fans ErNi (eine Zusammensetzung der Namen Erik und Toni) getauft. Selbst zwei Trennungen überstand ihre Liebe, dann aber versetzte Matilda Erik ins Gefühlschaos.

Ihre Affäre flog auf, doch auch danach entschied er sich immer wieder für Toni. Das Ehe- und Liebes-Aus war dennoch besiegelt. Doch obwohl beide weiter nicht die Finger voneinander lassen können, will aus ihnen einfach kein Paar werden - bis jetzt.

Wie die Wochenvorschau bereits zeigt, findet beim Noch-Ehemann ein Umdenken statt: Er will mit Matilda zusammen sein.

"Ich habe ja versucht, nicht an dich zu denken, aber dann sehe ich dich und … als ich von deinem Unfall gehört habe, ich habe richtig Panik gekriegt", lässt er für sie alles stehen und liegen. Er muss einfach zu ihr, um der Gerner-Tochter etwas Wichtiges zu sagen: "Wenn ich dich verliere … aber ich vermisse dich, Matilda. Ich vermisse dich jeden Tag", gesteht er ihr seine Liebe.