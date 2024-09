GZSZ-Sensation: Mariella Ahrens kehrt nach fast 30 Jahren zurück in den Kolle-Kiez!

Zum Glück habe Wolfgang Bahro (63) am Set aber anders auf sie reagiert als seine Serienfigur, so Ahrens. "Wir haben uns fröhlich begrüßt, uns umarmt und uns gefreut, wieder gemeinsam vor der Kamera zu stehen."

So sahen Elinor (Mariella Ahrens) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro) im Jahr 1995 aus. © RTL

Obwohl Mariella Ahrens inzwischen ein alter Hase im TV-Geschäft ist, war der erste Drehtag für sie "aufregender als gedacht".

So habe sie sich erst mal wieder an das schnellere Tempo und das harte Pensum gewöhnen müssen, nachdem sie in den vergangenen vier Jahren vor allem am Theater zu sehen war.

So manches hat sich in den fast 30 Jahren natürlich auch geändert: "Damals war ich in vielen Bereichen noch unsicher und habe mich kaum getraut, meine Meinung zu äußern. Heute bin ich selbstbewusster, auch im Beruf. Ich habe sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht, die mich geprägt und weiterentwickelt haben", so die Berlinerin.

Nicht zuletzt habe sich auch ihr Kleidungsstil geändert - "im Nachhinein gefällt mir überhaupt nicht, was ich damals getragen habe", verrät Ahrens lachend.

Ausgestrahlt wird das TV-Comeback am 25. Oktober (Folge 8134). GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL oder jederzeit auf Abruf bei RTL+.