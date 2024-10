Jo Gerner platzt bei GZSZ der Kragen: "Wie notgeil kann man eigentlich sein?"

Berlin - Das hat Moritz bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " aber vollkommen in den falschen Hals bekommen, kein Wunder, dass Joachim sauer auf seinen Stiefsohn ist.

Moritz denkt, dass sein Stiefvater scharf auf Matilda ist. © RTL / Rolf Baumgartner

Der hat nämlich bemerkt, dass Jo auffällig oft die Nähe zu Matilda sucht. Allerdings weiß Mo natürlich nicht, was wirklich hinter diesen väterlichen Annäherungsversuchen steckt.

Daher nimmt er an, dass der Anwalt scharf auf seine Kollegin sein könnte, was dem Sohn von Yvonne natürlich ein Dorn im Auge ist, denn schließlich ist Gerner mit seiner Mutter verheiratet.

Daher rät er Matilda, sich von seinem Stiefvater lieber fernzuhalten, sodass sie tatsächlich auf Abstand zu Joachim geht. Als der das bemerkt stellt er Moritz zur Rede, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Was hast Du Frau Kaltenbach gesagt?", will er wutentbrannt von seinem Filius wissen. "Was meinst Du, dass ich glaube, dass Du auf die stehst?", entgegnet der, woraufhin Jo aus allen Wolken fällt: "Wie kommst Du dazu sowas zu behaupten?", fragt er zutiefst empört.