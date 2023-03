28.03.2023 10:17 814 GZSZ: So will sich Tuner an Jessica rächen!

Sein Racheplan nimmt Gestalt an. Tuner will bei GZSZ Jessica da treffen, wo es ihr am meisten wehtut: ihrem Business.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Rache ist süß! In diesem Fall aber eine Gesichtscreme. Immer wieder musste Tuner (gespielt von Thomas Drechsel, 36) bei GZSZ mit sich kämpfen, vor Jessica (Nina Ensmann) nicht die Fassung zu verlieren. Jetzt scheint sich seine gute Miene zum bösen Spiel auszuzahlen, denn sein perfider Racheplan nimmt Züge an. Gute Miene zum bösen Spiel. Tuner (r.) will sich an Jessica rächen. © RTL / Rolf Baumgartner Wie ein Vorschauvideo bereits zeigt, will das Kaffee-Genie Jessica da treffen, wo es ihr am meisten wehtut: ihrem Business. Die blonde Beauty hatte sich erst kürzlich selbstständig gemacht - mit tatkräftiger Unterstützung von Tuner. Er verfolgt jedoch ganz andere Pläne. "Das kannst du in einen Tee machen, merkt man erstmal nichts von, kommt dann aber umso heftiger", erklärt ihm sein "Dealer", der dem ehemaligen Autoschrauber geruchs- und farblose Tropfen überreicht. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) GZSZ: Moritz bricht eine Lanze für Laura "Ich will niemanden umbringen. Es soll nur ein Denkzettel sein", stellt Tuner klar. Dass Jessica mit Carlos geschlafen hat, könnte er ihr womöglich noch verzeihen, nicht aber die Babylüge. Anstatt das Missverständnis von Anfang an aufzuklären, erfand Ninas (Maria Wedig, 39) Schwester auch noch eine Fehlgeburt. Zu viel für den Upcycling Buddy, der ihre Nähe kaum noch ertragen kann. Jetzt aber scheint er seinem Ziel näherzukommen. Mit den erworbenen Tropfen macht sich Tuner an der Gesichtscreme zu schaffen. Er will Jessica offenbar in aller Öffentlichkeit bloßstellen und ihr Produkt sabotieren. Wie genau dann seine Rache aussehen soll und ob es auch tatsächlich klappt, erfahren die GZSZ-Fans ab 19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei RTL+.

Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner