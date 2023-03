GZSZ: Tuner will nicht länger das Opfer sein! Wird er sich an Jessica rächen?

Tuner macht gegenüber Jessica gute Miene zum bösen Spiel. © RTL / Rolf Baumgartner

"Ach so, jetzt bin ick noch schuld, ja?", fragt er Jo verständnislos. "Sie sind ein ausgezeichneter Unternehmer. Sie haben Humor, sind eloquent und hilfsbereit", zählt der Anwalt Tuners Vorzüge auf.

"Ja, und wat bringt dit mir? Am Ende bin immer ick der Trottel", beklagt sich Max. "Wenn Sie nicht wollen, dass die Leute Sie verarschen, müssen Sie eine Entscheidung treffen, jetzt und hier", fordert Gerner ihn auf.

Nach dieser Ansage blitzt es in Tuners Augen auf und es wird klar: Diesmal will er Jessica nicht so einfach davonkommen lassen und sich an ihr rächen!



Der sonst so sympathische Typ wandelte sich in jüngerer Vergangenheit schon einmal von Paulus zum Saulus, als er eine fiese Intrige gegen seinen besten Kumpel Paul schmiedete, um bei Emily zu landen.

Diese Wandlung kam beim Publikum jedoch nicht sonderlich gut an, sodass Max schnell auf den Pfad der Tugend zurückkehrte und mittlerweile auch wieder gut mit Paul befreundet ist.

Im Fall von Jessica könnte das allerdings ein wenig anders aussehen, denn es gibt so einige Fans, die die Figur nicht leiden können und sie am liebsten nicht mehr in der Serie sehen möchten.

