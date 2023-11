GZSZ-Special in Paris: Was führt Laura im Schilde?

Berlin - Der Countdown läuft! In einer Woche flimmert das "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Special aus Paris über die Mattscheibe. Felix von Jascheroff (41), der die Rolle des John Bachmann verkörpert, hat über die Inhalte aus dem Nähkästchen geplaudert

Laura und John genießen die Zeit in Paris. © RTL – Anna Riedel

Für den Schauspieler waren die Dreharbeiten in der französischen Hauptstadt abseits des gewohnten Kolle-Kiezes eine schöne Abwechslung, wie er im Interview mit "RTL" wissen ließ: "Wenn wir in Berlin oder Potsdam drehen, ist es ja irgendwie normaler Alltag. Das Drehen im Studio ist unsere tägliche Arbeit."

Natürlich dreht sich in der XXL-Ausgabe auch viel um Laura und John, die nach ihrer Hochzeit und einem Abstecher nach Griechenland zu den Eltern der Immobilienmaklerin "nun ihre letzten Tage des Honeymoons in Paris verbringen" wollen. John ahnt aber nicht, dass Laura noch etwas anderes in Frankreich auf dem Zettel hat.

Was genau, das sagte der Darsteller in der beliebten Vorabendserie noch nicht. So viel sei aber verraten: Seine kleine Schwester Emily stehe plötzlich auf der Matte, die für eine Fashion Show mit ihrer Marke Vleder Bag gebucht worden sei.

Doch damit nicht genug: "Wie der Zufall es so will, bleibt es nicht bei einem romantischen Liebestrip, sondern entwickelt sich zu einem Abenteuer anderer Art", machte der 41-Jährige schon jetzt Lust auf mehr.