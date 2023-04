GZSZ-Spoiler: Ein Escort-Seitensprung wird Moritz zum Verhängnis

Sebastian (r.) erpresst Moritz mit einem Video zum Sex. © RTL / Rolf Baumgartner

"Lösch' das, jetzt", fordert Mo wütend. "Sonst was?", fragt sein Gegenüber, wohl wissend, dass er am längeren Hebel sitzt, was auch Moritz resignierend erkennt: "Was willst Du?", will er daraufhin wissen.

Das weiß der Klient nur zu genau: "Das habe ich Dir doch schon gesagt, ich will Dich noch mal buchen", gibt er Mo zu verstehen, der ihm jedoch klarmacht, dass er nicht mehr als Escort arbeite.

"Überleg' Dir das lieber noch mal. Dein Freund wäre bestimmt traurig, wenn er erfährt, dass Du ein Stricher bist", droht ihm sein Gesprächspartner.

"Und gib Dir ein bisschen Mühe, sonst geht der Clip viral", erpresst er Moritz mit einem fiesen Grinsen zum Sex und lässt ihn anschließend stehen.

Spätestens jetzt realisiert Mo, dass er einen gewaltigen Fehler begangen hat, denn Sebastian hat ihn in der Hand und kann ihn sich mit dem Video immer wieder gefügig machen, wenn er will.

Wird Moritz zum Spielball seines Kunden und sich auf diese verhängnisvolle Affäre einlassen oder zieht er es vor, Luis reinen Wein einzuschenken und damit ihre Beziehung womöglich zu gefährden? Ihr erfahrt es immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.