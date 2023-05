GZSZ: Escort-Date geht schief! Wird Moritz vergewaltigt?

Berlin - Freund weg, die erhoffte Model-Karriere blieb aus, seine Brötchen verdient er sich als Escort und jetzt wird auch seine Schwester Laura vermisst. Moritz hat bei GZSZ schon bessere Zeiten erlebt. Er läuft Gefahr, sein Leben komplett vor die Wand zu fahren . Besserung ist nicht in Sicht - im Gegenteil.

Moritz (r.) muss sich nach dem Escort-Date bei Lilly den Geschehnissen stellen. © RTL / Rolf Baumgartner

Ein Vorschau-Video zeigt bereits: Ein Escort-Date geht mächtig schief. Er gerät in große Gefahr! Wird er etwa vergewaltigt?

Was zunächst noch harmlos beginnt, könnte in einer Katastrophe enden. "Hübsch hast du es hier. Wohnst du hier auch oder ist das deine Dienstwohnung?", will sein Kunde wissen.

Den Flirtversuchen von Moritz weicht er gekonnt aus. Bevor es zur Sache gehen soll, will er bei einem Glas Champagner offenbar noch etwas Smalltalk führen: "Wie viel trainierst du für so 'nen Body?"

"Der ist angeboren", antwortet daraufhin Moritz. Als er dann aber nach dem Vorschlag des Freiers etwas Musik anmachen will, passiert es: Moritz hat plötzlich Schwierigkeiten das Gleichgewicht zu halten.

"War wohl etwas viel Champagner", bemerkt der Freier, ehe Moritz in seine Arme fällt. Überraschend ist das nicht. Er scheint das von langer Hand geplant zu haben: "Träum schön."

Hat er ihm K.o.-Tropfen ins Glas gemischt?

Bewusstlos und wehrlos ist Moritz seinem Kunden nun völlig ausgeliefert. Er kann mit ihm machen, was er will.