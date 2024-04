25.04.2024 11:42 767 Steht bei diesem GZSZ-Traumpaar eine Hochzeit an? "Das sehe ich ..."

Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gibt es so einige Traumpaare, aber steht auch eine weitere Hochzeit in naher Zukunft im Kolle-Kiez an?

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Mittlerweile weiß es endlich auch der ganze Kolle-Kiez: Lilly und Nihat erwarten bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" Nachwuchs, aber wie sieht es denn eigentlich mit der Ehe aus? Iris Mareike Steen (32) kann sich nicht vorstellen, dass Lilly und Nihat in naher Zukunft heiraten werden. © RTL / Anna Riedel Längere Zeit haben die beiden ein großes Geheimnis aus ihrem Babyglück gemacht. Lediglich Mama Maren und Schwiegerpapa in spe Michi wussten von den tollen Neuigkeiten. "Jetzt ist es wirklich raus und jetzt wird gefeiert und alle freuen sich total und am meisten freuen sich Lilly und Nihat", bestätigte Schauspielerin Iris Mareike Steen (32) in einem RTL-Interview. Nun, da die Katze aus dem Sack ist, könnten doch demnächst auch die Hochzeitsglocken läuten - oder eher nicht? Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) Dieser GZSZ-Liebling verabschiedet sich heute aus dem Kolle-Kiez "Ich kann mir bei Lilly und Nihat irgendwie nicht wirklich vorstellen, dass die heiraten", mutmaßte der GZSZ-Star. Selbst das Zusammenziehen sei für die beiden ein großer Schritt, der aber aufgrund des gemeinsamen Kindes natürlich Sinn ergebe. "Ich glaube, theoretisch wären die dafür gemacht, auch die ganze Zeit getrennte Wohnungen zu haben und einfach immer beieinander zu übernachten, aber so ein bisschen diese Freiheit zu behalten", erklärte die Lilly-Darstellerin. Iris Mareike Steen wünscht sich eine Traumhochzeit für Lilly und Nihat Wie werden Lilly und Nihat mit dem Zusammenleben umgehen? © RTL / Anna Riedel Wünschen würde Iris Mareike den beiden aber natürlich trotzdem eine Traumhochzeit und noch viel mehr gemeinsame Kinder, "aber das sehe ich jetzt gerade nicht", stellte die Promi-Dame fest. Allerdings sei es immer im Rahmen des Möglichen, dass die Schauspieler mit unerwarteten Wendungen von den Autoren überrascht werden, schilderte sie lachend. Und auch zum Nachwuchs selbst hat sich der Serien-Liebling geäußert, denn bei diesen Eltern wird das Kind "wahrscheinlich wahnsinnig intelligent", witzelte sie. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) Überraschendes GZSZ-Aus: Dieser Serien-Liebling macht im Sommer Schluss "Wahrscheinlich wird's einfach ein Klugscheißer, ob es nun intelligent ist oder nicht", revidierte die 32-Jährige lachend. Wie es für Lilly und Nihat bis zur Geburt ihres ersten Kindes weitergehen wird und welche Unwägbarkeiten das Paar bis dahin noch bewältigen muss, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und immer eine Woche vorab auf RTL+.

Titelfoto: RTL / Anna Riedel