GZSZ-Spoiler: Kommt es ausgerechnet zwischen diesen beiden Stars zum Kuss?

Insbesondere seit Sarah in sein Leben getreten ist, dreht sich in seinem Kopf das Gefühlskarussell, obwohl er eigentlich gar nichts von der Frau seines Kumpels Leon will. Doch die beiden haben seit ihrem schlechten Start eine gute Chemie entwickelt und verbringen viel Zeit miteinander.

Sarah und Erik kommen sich in der Küche vom Mauerwerk näher. © RTL / Rolf Baumgartner

"Is doch ejal, wat schiefjeht, jutet Essen hilft immer", versucht der Koch seiner Freundin die Nervosität zu nehmen. "Ich schieb der Bürgermeisterin einfach 'ne Extraportion Shrimps rüber und dann läufts", witzelt die blonde Beauty daraufhin.

"Jetzt muss ich das ganze Zeug hier nur noch heil rüberkriegen", bemerkt Sarah, doch das soll kein Problem werden, denn Erik bietet umgehend seine Hilfe beim Transport an, obwohl er eigentlich selbst arbeiten müsste.

Für seine Unterstützung bedankt sie sich überschwänglich mit einer innigen Umarmung. Ein Signal, das Tonis Freund vollkommen fehlinterpretiert, denn anschließend versucht er, sie zu sich heranzuziehen, um sie zu küssen.

In letzter Sekunde blockt Sarah den Kussversuch jedoch entsetzt ab und stößt ihn zurück: "Was soll das denn jetzt?", will sie entgeistert von Erik wissen. Der weiß aber offenbar selbst nicht so recht, was gerade in ihn gefahren ist, und starrt Leons Frau wortlos an.

Wird Eriks Aussetzer die freundschaftliche Beziehung zu Sarah ruinieren oder kann sie ihm den Vorfall verzeihen? Den Beinahe-Kuss gibt es am 20. März ab 19.40 Uhr bei RTL oder schon jetzt auf RTL+ zu sehen.