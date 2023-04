GZSZ-Spoiler: Wird Tuner seinen fiesen Racheplan durchziehen?

Das war endgültig zu viel für den ehemaligen Kfz-Mechaniker und so entschloss er sich, seinen perfiden Racheplan in die Tat umzusetzen: Er versetzt Jessicas Produkt mit einer ätzenden Chemikalie!

Wird Max noch rechtzeitig einschreiten, bevor sich Jessica die ätzende Creme ins Gesicht schmiert? © RTL / Rolf Baumgartner

Plötzlich wendet sich Jessica in ihrer Rede direkt an ihren Freund: "An dieser Stelle möchte ich gerne meinem wunderbaren Freund danken. Er hat dies alles erst möglich gemacht und er hat immer an 'Jes Babe' geglaubt."

Mit dieser Erwähnung hat er offensichtlich nicht gerechnet und fühlt sich von der Aufmerksamkeit zunächst geschmeichelt. "Von Herzen danke, Max", ruft sie ihm unter Applaus von der Bühne mit einem Luftkuss zu.

Tuner beginnt derweil offensichtlich langsam an seinem üblen Racheakt zu zweifeln, doch dann steht der Moment der Wahrheit kurz bevor. "Und jetzt möchte ich Ihnen natürlich auch zeigen, dass 'Jes Babe' hält, was es verspricht", kündigt Ninas Schwester den neugierigen Gästen an.

Als sie das Döschen mit ihrem Präparat öffnet, wirkt Tuners Gesicht beinahe schmerzverzerrt, schließlich befindet sich auch seine Tochter Kate im Publikum und müsste alles mit ansehen.

Wird Max wirklich an seinem verteufelten Plan festhalten und Jessi vor allen Leuten demütigen und sogar ihre Verletzung in Kauf nehmen oder wird er das drohende Unheil in letzter Sekunde noch aufhalten? Das erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.