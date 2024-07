GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi über schwere Wochen nach Geburt: "War gar nicht richtig da"

Aufgrund einer Krankheit konnte Chryssanthi Kavazi (35) die ersten sechs Wochen nach der Geburt ihrer Tochter nicht genießen. © Screenshot/Instagram/chriss_cross (Bildmontage)

Bereits sechs Tage vor der Geburt steckte sich die hochschwangere Promi-Dame mit Ringelröteln an, und das "hat meinen Körper so zerlegt", wie sie Mitte Mai berichtete. Diese Krankheit sei "super gefährlich für Schwangere" und in den ersten 20 Wochen nach der Geburt auch für ihr Kind.

Wie schlecht es dem GZSZ-Star tatsächlich ging, berichtete sie jetzt in einem RTL-Interview am Rande der "Frauen100"-Gala in Berlin. Dass sie an dem Event teilnehmen konnte, sei in den vergangenen knapp drei Monaten gar nicht denkbar gewesen.

Zwar brachte sie ihre Tochter gesund auf die Welt, und die Geburt sei auch "super" gewesen, wie Chryssanthi betonte, aber einen Tag später habe sie dann gemerkt, dass etwas nicht mit ihr stimme.

"Ich war gar nicht richtig da", schilderte die 35-Jährige ihren Gesundheitszustand, "ich hatte dolle Kopfschmerzen." Dazu gesellten sich 40 Grad Fieber und eine bakterielle Infektion, sodass sie sogar für eineinhalb Wochen ins Krankenhaus musste.