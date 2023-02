GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi verrät: Das führt Laura im Schilde

Berlin - Also doch: Laura führt bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " wieder Böses im Schilde. Was das intrigante Biest dieses Mal ausgeheckt hat, erklärt Chryssanthi Kavazi (34) und gibt einen Ausblick auf die Machenschaften ihrer Serien-Figur.

"Und jetzt hängt sie sich so ein bisschen an die kleine Johanna", erklärt die 34-jährige Schauspielerin in einem RTL-Interview . Ziel ist es, Jos Tochter auf ihre Seite zu ziehen.

Chryssanthi Kavazi (34) erklärt, was es mit der neuen Intrige ihrer GZSZ-Figur Laura Lehmann auf sich hat. © RTL / Bernd Jaworek

"Der einzige Weg, um indirekt an Jo zu kommen und deswegen fängt sie an, zu sagen, dass sie Schutzgeld zahlen muss - 200.000 Euro", verrät Kavazi.

Laura gaukelt dem naiven Teenager vor, dass sie bedroht wird und das zeigt Wirkung, denn Johanna bittet ihren Vater tatsächlich um Hilfe, wie ein Vorschauclip in dem Interview zeigt. "Laura wird erpresst, sie soll Schutzgeld zahlen, fürs Mauerwerk! Wir müssen ihr helfen", fleht sie Papa Joachim an.

"Sie sieht in diesem Moment einfach keinen anderen Ausweg. Und es ist nicht so, dass es ihr nicht leidtut, aber ich glaube sie ist gerade wieder so in 'nem Tunnel, was sie ja öfter hat, dass ihr alles andere total egal ist", beleuchtet Chryssanthi die Denkweise ihrer Figur.

Das riecht auf jeden Fall nach Ärger, wenn Jo hinter diese neue Intrige kommt, denn wenn es um seine Familie geht, versteht der gerissene Geschäftsmann keinen Spaß.

Ob es Laura tatsächlich gelingt, Gerner auszutricksen, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.