GZSZ-Star ist zurück am Set und kündigt "unerwartete Herausforderungen" an

Nina Ensmann (39) hat im Februar einen Sohn zur Welt gebracht und ist nach ihrer Babypause in dieser Woche ans GZSZ-Set zurückgekehrt. © RTL/Privat

Bereits am Montag standen für die Schauspielerin die ersten Proben in den Studios Babelsberg auf dem Programm, bevor es am Dienstag dann schließlich beim ersten Drehtag nach der Auszeit ernst wurde.

Ensmann hat sich über ihre Rückkehr sehr gefreut, wie sie in einem RTL-Interview betonte: "Es ist großartig, wieder am Set sein zu können und tolle Geschichten rund um Jessica spielen zu dürfen." Zudem habe ihr das gesamte Team "richtig gefehlt".

Am meisten habe sie den Austausch mit den Kollegen vor und hinter der Kamera vermisst. "Natürlich hatte ich mit vielen während meiner Babypause Kontakt, allerdings etwas weniger intensiv, da ich viel auf Reisen war", erklärte der GZSZ-Star.

Die Jessica-Darstellerin gab auch einen ersten kleinen Ausblick, wie es mit ihrer Figur demnächst in der Daily Soap weitergehen wird.