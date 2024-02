Bahnt sich bei GZSZ wieder ein Doppel-Ausstieg an? "Ich komme mit!"

Philip fasst spontan den Entschluss, Jessica nach Würzburg zu begleiten. © RTL / Rolf Baumgartner

"Ich will mit Dir zusammen sein, jeden Tag, mit Dir einschlafen, aufwachen, spazieren gehen, essen, Serien gucken", malt sich der Chefarzt die gemeinsame Zukunft aus und fasst einen folgenschweren Entschluss: "Ich komme mit!"

"Nach Würzburg?", hakt Jessica ungläubig nach, "und für wie lange?" Solang sie da sei, entgegnet Philip. "Ernsthaft? Was ist mit Deiner Arbeit?", will sie daraufhin wissen. "Ich knall' Albrecht meine Kündigung auf den Tisch, darauf freue ich mich jetzt schon!", kündigt der Arzt an.



ACHTUNG SPOILER!

Das klingt ganz danach, dass Philip es tatsächlich ernst damit meint, seine lukrative Chefarzt-Position im Jeremias aufzugeben, um seiner Flamme zu folgen. Allerdings können die Fans aufatmen, denn das GZSZ-Urgestein bleibt der TV-Serie erhalten.

Ein GZSZ-Spoiler zeigt nämlich bereits, dass Jessi am Ende doch allein in ein Taxi steig und den Kolle-Kiez schweren Herzens ohne ihren Geliebten verlässt. Somit wird Philip in nächster Zeit wohl öfter zwischen Berlin und Würzburg hin und her pendeln, während sie ihre Ausbildung abschließt.

Die vorerst letzte Episode mit Jessica seht ihr am 9. Februar ab 19.40 Uhr bei RTL und wie üblich bereits eine Woche vorher auf RTL+.