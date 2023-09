GZSZ: Stirbt Zoe bei der Geiselnahme den Serientod?

Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" stehen die Zeichen wieder auf Abschied. Lara Dandelion Seibert (30), die in der Daily Soap die Ex-Agentin Zoe verkörpert, wird vorerst das letzte Mal in der Gastrolle zu sehen sein. Doch leise wird sie nicht abtreten.

Zoe nimmt Yvonne als Geisel. © RTL

Laura und John sind erleichtert, dass das Katz-und-Maus-Spiel ein Ende hat. Lauras Verfolger sind endlich alle geschnappt.

Wie Seibert jetzt gegenüber "RTL" erklärte, will Zoe nicht im Gefängnis versauern. Sie nutzt einen Trick und wird nach einem selbstinduzierten Anfall ins Jeremias-Krankenhaus gebracht, wo sie ihre Rache an Laura und John plant und fliehen will.

"Natürlich hat sie hierbei Hilfe, doch alles entwickelt sich anders, als gedacht und sie ist wieder auf sich alleine gestellt", verriet die Schauspielerin.

Achtung, Spoiler!

Zoe gelingt es, einen Polizisten außer Gefecht zu setzen und sich seine Waffe zu schnappen. Als sie den Feueralarm auslöst, trifft sie auf der Flucht zufällig Yvonne in der Tiefgarage. Die Ex-Agentin nimmt sie als Druckmittel. Doch die Geiselnahme gerät außer Kontrolle und es kommt zum Showdown.

Ein Vorschauvideo zeigt bereits, wie Zoe mit Yvonne das Krankenhaus verlässt und vom SEK umzingelt ist.

"Du musst das hier nicht durchziehen", gibt Yvonne ihr zu verstehen, während ihr die Pistole in den Rücken gedrückt wird. "Du bist so jung, Zoe", ermahnt sie die Geiselnehmerin, während sich ein Scharfschütze positioniert und diese langsam ins Visier nimmt.

"Halt die Klappe", zischt Zoe zurück. Yvonne redet weiter auf die intrigante Ex-Agentin ein.