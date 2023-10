GZSZ: Streit bei Junggesellinnenabschied hat bittere Folgen für Laura

Dieser Anlass soll natürlich gebührend gefeiert werden und so soll die brünette Beauty standesgemäß bei einem Junggesellinnenabschied in den Ehehafen verschiedet werden.

Laura (M.) freut sich auf ihren Junggesellinnenabschied mit Emily (l.) und Yvonne. © RTL / Rolf Baumgartner

"Sonnencreme?", fragt Emily erstaunt. "Ja, Safety first", erwidert Laura. "Also ich gehe auf jeden Fall nicht schwimmen", erklärt Johns Schwester daraufhin. "Wärst Du im Spa doch auch", stellt ihre Schwägerin in spe fest, woraufhin Emily wissen lässt, dass das im Whirlpool der Fall gewesen wäre.

"Oh ja, sorry, dass ich Dir hier keinen Whirlpool bieten kann", wirft Yvonne, die ebenfalls mit an Bord ist, sarkastisch ein. "Das ist wirklich schade, es gibt Boote mit Pool", entgegnet Emily bissig.

"Ja es gibt auch zahlreiche Spas in Berlin, man müsste halt nur vorher anrufen", giftet Lauras Mutter zurück, bevor ihre Tochter dazwischengeht: "Okay ist gut jetzt, wir trinken jetzt mal was", ordnet sie an, um die Stimmung zu heben.

Yvonne zaubert daraufhin einige Fläschchen "Rachenkratzer" aus ihrer Tasche und reicht den Schnaps weiter. Emily hat aber partout keine Lust auf das starke Gesöff und schlägt Yvonnes Hand weg. Und so nimmt das Unglück seinen Lauf, denn dabei geht auch der kleine Tisch über Bord, auf dem Laura ihren Ring abgelegt hatte.

"Mein Ring", kreischt Laura, bevor das gute Stück in der Spree versinkt. Sofort springen Emily und Yvonne hinterher, doch es ist zu spät, denn das Kleinod ist längst auf dem Weg zum Grund des Flusses.

Ob Lauras Verlobungsring doch noch zu retten ist und wie John auf das Missgeschick reagiert, erfahrt ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.