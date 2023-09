GZSZ-Spoiler: Mit dieser Überraschung hat Laura wohl kaum gerechnet

John hilft Laura dabei, sich langsam wieder an das Leben im Kolle-Kiez zu gewöhnen. © RTL / Rolf Baumgartner

Zur Erinnerung: Kurz bevor er die erschütternde Nachricht von dem Flugzeugabsturz bekam, bei dem seine Liebste vermeintlich gestorben war, wollte John ihr nach Griechenland hinterher fliegen.

Im Gepäck hätte er einen Verlobungsring gehabt, denn der Event-Manager wollte beim Familienbesuch um ihre Hand anhalten. Doch dann war Yvonnes Tochter monatelang verschollen und so geriet auch sein Vorhaben in Vergessenheit.

Jetzt, wo seine Geliebte quasi von den Toten auferstanden und praktisch außer Gefahr ist, kehrt langsam wieder der Alltag im Kolle-Kiez zurück, doch der hält für Laura eine Überraschung bereit, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

Achtung, Spoiler!

Denn John will seinen Plan endlich in die Tat umsetzen und denkt sich dafür etwas ganz Besonderes aus. "Was ist los?", fragt Laura als sie ihn in der Abstellkammer im "Mauerwerk" aufsucht. Daraufhin drückt John den Knopf auf einer Fernbedienung und rote Laserstrahlen erscheinen überall im Raum.