GZSZ: Toni nimmt einen Verdächtigen fest und bekommt ein großes Problem

"Wartet ab, bis Ihr die Beweismittel seht", weist sie ihr Team an. Als Drogen und Geld am Einsatzort ausgemacht werden und die Übergabe läuft, gibt sie den Befehl zum Zugriff.

Toni koordiniert gerade einen Einsatz, bei dem ihr Team einen Dealer-Ring in einem abgelegenen Park hochnehmen will.

Zu groß ist der Druck im Berufs- und Privatleben und so greift sie erneut zu den Schmerzpillen. Da sie sich jedoch keinen Nachschub mehr aus den USA besorgen kann, wendet sie sich an einen Dealer vor Ort, der sie mit Oxycodon versorgt.

Den kalten Entzug hat sie zwar mit viel Schmerz und Leid hinter sich gebracht aber der Erfolg hält nicht lange an.

Toni (r.) bereitet sich auf einen wichtigen Einsatz vor, der ihr eine verhängnisvolle Begegnung bescheren wird. © RTL / Rolf Baumgartner

"Da haut einer ab", ist über Funk zu hören, doch Toni interessiert sich vorerst nur, für den Kopf der Bande. "Habt Ihr Ramirez?", will sie wissen und bekommt sofort die Bestätigung. Dann rennt in ihrem Rücken ein Mann vorbei, der offensichtlich vom Tatort flüchtet. "Stehen bleiben, Polizei!", ruft sie ihm hinterher.

Der Verdächtige rennt jedoch zunächst weiter. "Keine Bewegung, oder ich schieße!", befiehlt die Kommissarin mit gezogener Waffe. Bei diesen Worten lässt sich der Flüchtige umgehend zu Boden fallen.

Als Antonia dem mutmaßlichen Dealer Handschellen anlegen will, erkennt sie mit Schrecken, wen sie vor sich hat: Es ist ausgerechnet IHR Dealer! "Wir kennen uns doch, Du hast Oxy bei mir gekauft", erinnert er sich sofort an seine Kundin. "Ahrens, hast Du den Mann?", fragt in diesem Augenblick ihr Kollege über Funk.

Jetzt steckt Toni so richtig in der Zwickmühle: Wenn sie den Dealer festnimmt, fliegt ihre Tablettensucht auf. Lässt sie ihn laufen, macht sie sich strafbar und wer weiß, womit der Ganove sie in Zukunft dann erpresst?

Wie sich die Polizistin entscheiden und welche Konsequenzen das nach sich ziehen wird, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.